F1, il Gran Premio di Monaco rinnova e resterà in calendario almeno fino al 2035

La Formula Uno ha annunciato un po’ a sorpresa l’estensione del contratto con il Gran Premio di Monaco fino al 2035, prolungando dunque di quattro anni l’accordo annunciato lo scorso novembre. Lo storico circuito cittadino del Principato rimarrà quindi ancora a lungo nel calendario iridato, nonostante i forti dubbi emersi nelle ultime stagioni per il lay-out della pista e l’impossibilità di vedere sorpassi in gara.

“Le strade di Monaco risuonano del rombo della Formula 1 sin dagli albori di questo sport, ed è quindi con grande piacere che annuncio l’estensione di questo straordinario evento fino al 2035. Si tratta di una gara iconica, amata da tutti i piloti e dagli appassionati, con un’atmosfera unica grazie alla sua location“, dichiara il presidente e CEO della F1 Stefano Domenicali.

“Il rinnovo del Gran Premio di Monaco fino al 2035 è in linea con una tradizione sportiva e storica a cui il Principato rimane profondamente legato. Non posso che accogliere con favore questo rinnovato impegno, che testimonia il nostro successo collettivo, l’eccellenza della nostra collaborazione con la Formula 1 e il posto unico che Monaco occupa nel panorama motoristico internazionale“, afferma il Principe Alberto II di Monaco.

Michel Boeri, presidente dell’Automobile Club de Monaco, ha commentato così la notizia: “Siamo lieti di questa estensione quadriennale, che riflette il forte e duraturo legame tra la Formula 1 e il Principato di Monaco. Questo accordo riafferma, più che mai, il nostro impegno nel garantire un weekend di gara eccezionale, senza eguali e di fama mondiale ai tanti appassionati che arrivano da ogni parte del mondo per assistere al Gran Premio di Monaco“.