F1, i precedenti della Ferrari a Monza. Le due magie di Leclerc hanno portato le Rosse a 20 vittorie

Il Mondiale di Formula 1 si appresta a onorare una delle proprie istituzioni più solide, leggasi il Gran Premio d’Italia. Domenica 7 settembre 2025 si disputerà la 76ma edizione iridata della corsa del nostro Paese. Sarà la 75ma ad andare in scena a Monza, che ha segnato il passo una tantum solo nel 1980, quando l’autodromo stava venendo radicalmente ammodernato.

Ebbene, a Monza la Ferrari ha vinto ben 20 volte. L’ipotetica “seconda stella” è stata raggiunta proprio lo scorso anno. Non c’è tracciato dove la Scuderia di Maranello abbia raccolto più successi, giunti peraltro con undici piloti diversi. Fra di essi, spicca la figura di Michael Schumacher, capace di imporsi in 5 occasioni, peraltro a distanza di un decennio. Significativo il fatto che il tedesco abbia trionfato sia nella sua stagione d’esordio con il Cavallino Rampante che in quella del commiato.

Nel corso del tempo, la Ferrari è stata persino in grado di monopolizzare il podio. La tripletta è datata 1960, in un’edizione a onor del vero disertata da tutti i costruttori britannici di punta. Vinse Phil Hill davanti a Richie Ginther e Willy Mairesse. Si sono inoltre registrate otto doppiette, l’ultima delle quali è però datata 2004.

FERRARI – I PRECEDENTI

GP D’ITALIA (75 EDIZIONI)

20 VITTORIE

5 Michael Schumacher (1996, 1998, 2000, 2003, 2006)

2 Alberto Ascari (1951, 1952)

2 Phil Hill (1960, 1961)

2 Clay Regazzoni (1970, 1975)

2 Rubens Barrichello (2002, 2004)

2 Charles Leclerc (2019, 2024)

1 John Surtees (1964)

1 Ludovico Scarfiotti (1966)

1 Jody Scheckter (1979)

1 Gerhard Berger (1988)

1 Fernando Alonso (2010)

23 POLE POSITION

3 Michael Schumacher (1998, 2000, 2003)

2 Alberto Ascari (1952, 1953)

2 John Surtees (1963, 1964)

2 Jacky Ickx (1970, 1972)

2 Niki Lauda (1974, 1975)

2 Charles Leclerc (2019, 2022)

1 Juan Manuel Fangio (1956)

1 Phil Hill (1960)

1 Wolfgang Von Trips (1961)

1 Mike Parkes (1966)

1 Mario Andretti (1982)

1 Jean Alesi (1994)

1 Rubens Barrichello (2004)

1 Fernando Alonso (2010)

1 Kimi Räikkönen (2018)

1 Carlos Sainz Jr. (2023)

19 GIRI VELOCI

3 Phil Hill (1958, 1959, 1960)

2 Clay Regazzoni (1970, 1975)

2 Michael Schumacher (1996, 2003)

2 Rubens Barrichello (2002, 2004)

1 Alberto Ascari (1952)

1 Josè Froilàn Gonzalez (1954)

1 Mike Hawthorn (1958)

1 John Surtees (1964)

1 Ludovico Scarfiotti (1966)

1 Jacky Ickx (1972)

1 Michele Alboreto (1988)

1 Gerhard Berger (1995)

1 Kimi Räikkönen (2008)

1 Fernando Alonso (2010)

72 PODI

(L’ asterisco* indica guida condivisa)

1950 Alberto Ascari/Dorino Serafini* (2’)

1951 Alberto Ascari (1°), Froilàn Gonzalez (2°)

1952 Alberto Ascari (1°), Luigi Villoresi (3°)

1953 Nino Farina (2°), Luigi Villoresi (3°)

1954 Mike Hawthorn (2°), Froilàn Gonzalez/Umbergo Magioli* (3’)

1955 Eugenio Castellotti (3°)

1956 Peter Collins/Juan Manuel Fangio* (2’)

1957 Wolfgang Von Trips (3°)

1958 Mike Hawthorn (2°), Phil Hill (3°)

1959 Phil Hill (2°)

1960 Phil Hill (1°), Richie Ginther (2°), Will Mairesse (3°)

1961 Phil Hill (1°)

1964 John Surtees (1°), Lorenzo Bandini (3°)

1966 Ludovico Scarfiotti (1°), Mike Parkes (2°)

1968 Jacky Ickx (3°)

1970 Clay Regazzoni (1°)

1975 Clay Regazzoni (1°), Niki Lauda (3°)

1976 Clay Regazzoni (2°)

1977 Niki Lauda (2°)

1978 Carlos Reutemann (3°)

1979 Jody Scheckter (1°), Gilles Villeneuve (2°)

1982 Patrick Tambay (2°), Mario Andretti (3°)

1983 René Arnoux (2°)

1984 Michele Alboreto (2°)

1986 Stefan Johansson (3°)

1988 Gerhard Berger (1°), Michele Alboreto (2°)

1989 Gerhard Berger (2°)

1990 Alain Prost (2°)

1991 Alain Prost (3°)

1993 Jean Alesi (2°)

1994 Gerhard Berger (2°)

1996 Michael Schumacher (1°)

1998 Michael Schumacher (1°), Eddie Irvine (2°)

1999 Mika Salo (3°)

2000 Michael Schumacher (1°)

2001 Rubens Barrichello (2°)

2002 Rubens Barrichello (1°), Michael Schumacher (2°)

2003 Michael Schumacher (1°), Rubens Barrichello (3°)

2004 Rubens Barrichello (1°), Michael Schumacher (2°)

2006 Michael Schumacher (1°)

2007 Kimi Räikkönen (3°)

2009 Kimi Räikkönen (3°)

2010 Fernando Alonso (1°), Felipe Massa (3°)

2011 Fernando Alonso (3°)

2012 Fernando Alonso (3°)

2013 Fernando Alonso (2°)

2015 Sebastian Vettel (2°)

2016 Sebastian Vettel (3°)

2017 Sebastian Vettel (3°)

2018 Kimi Räikkönen (2°)

2019 Charles Leclerc (1°)

2022 Charles Leclerc (2°)

2023 Carlos Sainz Jr. (3°)

2024 Charles Leclerc (1°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI A MONZA

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 11°

2019 (FERRARI) – 1° {Pole}

2020 (FERRARI) – Ritirato

2021 (FERRARI) – 4°

2022 (FERRARI) – 2° {Pole}

2023 (FERRARI) – 4°

2024 (FERRARI) – 1°

LEWIS HAMILTON

2007 (MC LAREN) – 2°

2008 (MC LAREN) – 7°

2009 (MC LAREN) – 12° {Pole}

2010 (MC LAREN) – Ritirato

2011 (MC LAREN) – 4° {Gpv)

2012 (MC LAREN) – 1° {Pole}

2013 (MERCEDES) – 9° {Gpv}

2014 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2015 (MERCEDES) – 1° {Pole, Gpv}

2016 (MERCEDES) – 2° {Pole}

2017 (MERCEDES) – 1° {Pole}

2018 (MERCEDES) – 1° {Gpv}

2019 (MERCEDES) – 3° {Gpv}

2020 (MERCEDES) – 7° {Pole, Gpv}

2021 (MERCEDES) – Ritirato

2022 (MERCEDES) – 5°

2023 (MERCEDES) – 6°

2024 (MERCEDES) – 5°