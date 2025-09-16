F1, i precedenti della Ferrari a Baku. L’incredibile dato: 5 pole position, 0 vittorie!

Il Mondiale di Formula Uno si appresta a vivere due GP cittadini uno dopo l’altro. Le tempistiche saranno però differenti rispetto allo scorso anno, quando questa sorta di double header urbano venne compresso nell’arco di una settimana. In questo 2025, ci sarà una settimana di pausa tra il Gran Premio d’Azerbaigian e quello di Singapore.

Si comincia da Baku, nel weekend del 19-21 settembre. La Ferrari ha un rapporto paradossale con la capitale azera, poiché ha artigliato ben 5 pole position su 8 a disposizione. Eppure, per una ragione o per un’altra, la Scuderia di Maranello non è mai stata in grado di vincere la gara! Una situazione teoricamente assurda, ma concretizzatasi nella realtà dei fatti.

I migliori risultati delle Rosse sono tre secondi posti, centrati da Sebastian Vettel nel 2016, da Kimi Räikkönen nel 2018 e da Charles Leclerc nel 2024. Nel mentre sono arrivate penalità guadagnate in maniera sciocca (vedasi il Vettel del 2017) o atroci beffe legate all’affidabilità (Leclerc fermato dalla power unit quando era in testa nel 2022).

FERRARI – I PRECEDENTI

A BAKU (8 GP)

0 VITTORIE

5 POLE POSITION

4 Charles Leclerc (2021, 2022, 2023, 2024)

1 Sebastian Vettel (2018)

2 GIRI VELOCI

Sebastian Vettel (2017)

Charles Leclerc (2019)

5 PODI

2016 Sebastian Vettel (2°)

2018 Kimi Räikkönen (2°)

2019 Sebastian Vettel (3°)

2023 Charles Leclerc (3°)

2024 Charles Leclerc (2°)

PILOTI FERRARI 2025

I PRECEDENTI A BAKU

CHARLES LECLERC

2018 (SAUBER) – 6°

2019 (FERRARI) – 5° {Gpv}

2021 (FERRARI) – 4° {Pole}

2022 (FERRARI) – Ritirato {Pole}

2023 (FERRARI) – 3° {Pole}

2024 (FERRARI) – 2° {Pole}

LEWIS HAMILTON

2016 (MERCEDES) – 5°

2017 (MERCEDES) – 5° {Pole}

2018 (MERCEDES) – 1°

2019 (MERCEDES) – 2°

2021 (MERCEDES) – 15°

2022 (MERCEDES) – 4°

2023 (MERCEDES) – 6°

2024 (MERCEDES) – 9°