F1, GP Azerbaijan 2025: orari prove libere, qualifiche e gara. La guida tv

Manca sempre meno. Ancora qualche ora e scatterà ufficialmente il GP del’Azerbaijan, diciassettesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso l’avvincente tracciato cittadino di Baku. Tanti gli argomenti sul piatto, vediamo nel dettaglio quali.

Partiamo da un presupposto: la pista azera è molto particolare, in quanto presenta tratti lenti con curve a gomito ed un settore finale velocissimo. Questo porterà tutti i team a cercare l’asset perfetto in termini di bilanciamento, aspetto tutt’altro che semplice. I fari saranno ovviamente puntati sui grandi protagonisti della stagione: Oscar Piastri e Lando Norris, pronti a darsi ancora battaglia in casa per il titolo.

Da capire lo stato di salute della Ferrari, che a Monza è apparsa sottotono, oltre che il livello di garra da parte di un Max Verstappen che ha dimostrato di poter essere incisivo ad ogni occasione possibile. Occhio poi alle Mercedes di George Russell e Andrea Kimi Antonelli, motivati a risalire di colpi dopo un periodo non eccezionale.

Come seguire l’evento in tv? Il weekend del Gran Premio dell’Azerbaijan si potrà seguire in diretta esclusiva su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207), Sky sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre su TV8 (125 di Sky e 8 dgt) si potranno vedere qualifiche e gara in chiaro ma in differita. OA Sport, come sempre, vi garantirà la DIRETTA LIVE testuale dell’intero fine settimana azero.

PROGRAMMA GP AZERBAIJAN 2025 F1 (orari italiani)

VENERDÌ 19 SETTEMBRE

Ore 10:30-11:30, Prove libere 1

Ore 14:00-15:00, Prove libere 2

SABATO 20 SETTEMBRE

Ore 10:30-11:30, Prove libere 3

Ore 14:00, Qualifiche

DOMENICA 21 SETTEMBRE

Ore 13:00, Gran Premio dell’Azerbaijan

COME SEGUIRE IL GP DELL’AZERBAIJAN IN TV

Diretta TV: Il canale Sky Sport F1 (207) trasmetterà integralmente in diretta la gara di Baku. I canali generalisti Sky Sport Uno (201) e Sky Sport 4K (213) avranno a loro volta modo di proporre la medesima programmazione, salvo differenti scelte editoriali dell’azienda. Non è prevista alcuna copertura in chiaro in diretta, né delle qualifiche, né della gara. Il canale TV8 (125 SKY, 8 DT) trasmetterà gratuitamente, ma in differita, il Gran Premio di Azerbaigian.

Diretta streaming: l’evento azero potrà essere seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo (riservata a chi possiede un abbonamento Sky) e tramite il servizio streaming on demand NOW. Inoltre il sito internet TV8.it proporrà la gara al medesimo orario in cui sarà trasmessa in TV.

Diretta testuale: OA Sport