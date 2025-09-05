F1, Frederic Vasseur: “Se faremo tutto alla perfezione, possiamo vincere a Monza”

Primo giorno di prove libere andato in archivio a Monza, sede del 15° appuntamento del Mondiale 2025 di F1. Sul circuito brianzolo la Ferrari ha fatto doppietta nella FP1, con Lewis Hamilton a precedere Charles Leclerc. Nella FP2 Lando Norris (McLaren) ha messo tutti in riga precedendo il monegasco, mentre il britannico ha concluso in quinta posizione.

Ha analizzato quanto accaduto nel day-1 il Team Principal della Rossa, Frederic Vasseur: “Le sensazioni sono buone, certo i risultati delle libere vanno sempre presi per quello che sono. Di positivo c’è che abbiamo iniziato meglio che a Zandvoort, quando avevamo accusato un ritardo sensibile dal vertice“, ha osservato l’ingegnere francese.

“Necessario sarà mantenere la concentrazione. Se faremo tutto alla perfezione, possiamo vincere la gara. A Budapest abbiamo dimostrato di avere la possibilità di fare la pole e di vincere. Dobbiamo replicare quanto fatto in quell’appuntamento per avere ambizioni“, ha aggiunto Vasseur ai microfoni di Sky Sport.

Da capire se davvero la scuderia di Maranello avrà quest’opportunità, visto che in McLaren nel corso delle libere 2 hanno messo in mostra soprattutto un passo gara incredibile.