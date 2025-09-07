F1, Frederic Vasseur: “Nella lotta con Piastri abbiamo sacrificato le gomme, domani riesamineremo tutto il weekend”

Si conclude con la vittoria di Max Verstappen il Gran Premio d’Italia 2025, sedicesimo appuntamento del Mondiale F1. Nella splendida cornice dell’Autodromo di Monza, l’olandese si è difeso inizialmente dagli attacchi di Lando Norris, conquistando un meritato primo posto e battendo nettamente le McLaren. Terza vittoria stagionale e terza anche a Monza.

Alle sue spalle doppietta McLaren con Lando Norris ed Oscar Piastri. Fuori dal podio la Ferrari di Charles Leclerc che, nei giri iniziali, ha cercato di sorpassare Piastri, senza però avere ritmo per mantenere la terza piazza. Sesto invece Lewis Hamilton che completa un ottima rimonta dal decimo posto. Ai microfoni di Sky Sport, il Team Principal della scuderia di Maranello Fred Vasseur, si è così espresso sulla prestazione dei suoi piloti: “Innanzitutto abbiamo vista una bella lotta da parte di Charles ed anche da parte di Lewis che ha rimontato dopo la penalità. Siamo stati in lotta con Piastri nella prima fase ed era andata bene però probabilmente abbiamo consumato tanto le gomme nei primi giri e nei dieci successivi abbiamo sofferto un po’. Poi il passo è tornato, siamo riusciti ad estendere lo stint però abbiamo pagato il prezzo di quella battaglia”.

“La pista è migliorata tanto nel corso della gara, all’inizio non c’era degrado. Eravamo tutti nella stessa zona, si parla di un margine di pochi centesimi in termini di passo. L’atmosfera è strepitosa, l’entusiasmo e la passione qui a Monza sono incredibili. Domani riesamineremo tutto il weekend e capiremo se si poteva fare qualcosa di meglio o no. Se vogliamo prendere a paragone la McLaren è stato uno dei migliori gare, eravamo solo a 5 secondi da loro. Max è stato eccezionale oggi. Lewis è stato bravo a rimontare, non era semplice con poca ala. Ha fatto un ottimo lavoro fino alla fine”, ha poi chiuso Vasseur.