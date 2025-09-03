F1, Colton Herta nominato test driver per Cadillac

Colton Herta non correrà al stagione 2025 della NTT IndyCar Series dopo aver ricevuto la nomina come test driver in F1 per Cadillac. Il californiano si prepara per una nuova sfida dopo aver completato settimana scorsa il campionato americano riservato alle ruote coperte in 7ma posizione (senza successi).

Il 25enne sarà quindi impegnato completamente sul programma di F1 e potrebbe parallelamente concentrarsi sulla FIA F2 come riportato da alcune indiscrezioni nel corso degli ultimi giorni. Ricordiamo che l’americano non può ancora gareggiare in F1 in quando non ha i punti necessari per maturare la Superlicenza.

Herta dovrà accumulare sei punti Superlicenza il prossimo anno per poter essere idoneo a un posto da titolare nel 2027 al posto di Valtteri Bottas o Sergio Perez, in azione con Cadillac l’anno prossimo dopo aver sottoscritto un accordo pluriennale.

Al figlio di Bryan Herta sarebbe sufficiente un posto nei primi otto della FIA F2 per accedere ai 40 punti della superlicenza. In IndyCar invece avrebbe dovuto arrivare in sesta posizione per avere lo stesso risultato, una differenza importante e sicuramente discutibile come vi abbiamo parlato negli scorsi giorni.

Ricordiamo che i primi tre classificati della FIA F2 ottengono 4o punti in automatico, dinamica che non accade in nessun altra categoria al mondo. Herta potrebbe aggiungere punti disputando una sessione di prove libere con Cadillac: se un pilota completa il turno pilota e disputa più di 100 km senza subire penalità vale ottiene automaticamente un punto.

Il futuro test driver di Cadillac ha dichiarato in una nota: “Questa è un’opportunità da sogno, per la quale ho lavorato a lungo. Far parte della squadra di Cadillac F1 in un momento cruciale, è un’occasione che non potevo lasciarmi sfuggire. Il mio sogno è sempre stato correre in Formula 1 e vedo questa mossa come un enorme passo avanti verso questo obiettivo”.