F1, Charles Leclerc: “Questo weekend non ho fatto un buon lavoro, sarà difficile vincere una gara”

Domenica amara per la Ferrari a Baku, con Lewis Hamilton e Charles Leclerc che faticano a risalire il gruppo dopo la disastrosa qualifica di ieri e non vanno oltre un ottavo e nono posto al termine del Gran Premio d’Azerbaijian 2025, valevole come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Quarta gara consecutiva fuori dal podio per il monegasco della Rossa, rallentato oggi nel primo stint anche da un problema alla power unit (in particolare al recupero dell’energia).

“Oggi sarebbe sbagliato giudicare il potenziale della macchina in una gara così. Siamo partiti da una posizione in cui non dovevamo essere, ed è responsabilità mia per l’errore di ieri in Q3. Succede. È una stagione in cui sto facendo un buon lavoro, ho sempre fatto il massimo ma non questo weekend. Partendo così dietro era impossibile sorpassare e abbiamo fatto tanta fatica“, dichiara Leclerc ai microfoni di Sky.

“Nel primo stint avrei potuto guadagnare qualche posizione ma è venuto fuori un problema con la power unit che per tanti giri mi ha costretto a difendermi piuttosto che ad attaccare. Poi nel secondo stint il problema è rientrato ma non a sufficienza per poter superare. Il passo non era buonissimo, ma oggi dipende tanto anche dal risultato della qualifica“, racconta il nativo del Principato.

Charles non è ottimista a proposito delle residue possibilità di conquistare almeno una vittoria da qui a fine stagione: “Partiamo dal presupposto che sarà molto difficile, poi se ci fosse una sorpresa sarei molto contento, ma è così“.