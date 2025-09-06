F1, Charles Leclerc: “Il primo giro in Q3 era molto buono. La scia si poteva gestire diversamente…”

Charles Leclerc non riesce nell’impresa e deve accontentarsi del quarto posto al termine delle qualifiche del Gran Premio d’Italia 2025, valevole come sedicesimo capitolo stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il monegasco della Ferrari sognava di conquistare la pole position a Monza con un set-up particolarmente aggressivo per privilegiare la velocità sui rettilinei, ma in Q3 è stato battuto dalla Red Bull di Max Verstappen e dalle McLaren di Lando Norris e Oscar Piastri.

“Il mio primo giro in Q3 è stato molto buono, ma passa un po’ in secondo piano perché alla fine ho chiuso quarto. Sono comunque molto contento di quel time-attack: ho messo tutto insieme e non potevamo fare di più. Una possibile scia da Hamilton? Si poteva forse gestire diversamente, ma ormai è andata così“, le parole di Leclerc ai microfoni di Sky Sport.

Sulle prospettive in vista del GP: “Lo scorso anno avevo detto che realisticamente non era possibile, poi però ho vinto e la domenica è stata migliore del previsto. Spero di poter ripetere lo stesso domani. McLaren e Red Bull sono molto forti, ma darò tutto: vincere a Monza è speciale e cercherò di riuscirci. Abbiamo due configurazioni diverse tra le vetture. Io ho scelto un assetto piuttosto aggressivo e domani vedremo se questa scommessa si rivelerà vincente“.

Verstappen scatterà dalla pole position con la Red Bull davanti alla coppia papaya composta da Lando Norris e Oscar Piastri, mentre Leclerc andrà all’attacco dalla quarta piazzola in griglia dovendo però anche guardarsi le spalle dalle Mercedes di George Russell e Kimi Antonelli.