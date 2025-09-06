F1, Andrea Kimi Antonelli: “L’errore nelle FP2 non ci voleva, sono comunque soddisfatto della mia qualifica”

Si sono concluse con la pole position di Max Verstappen le qualifiche del Gran Premio d’Italia 2025, sedicesimo appuntamento del Mondiale F1. L’olandese ha firmato la prima posizione al termine del Q3 con il crono di 1:18.792, battendo le McLaren ed ottenendo così la quinta partenza al palo della stagione, la seconda nell’Autodromo di Monza.

Seconda piazza nella griglia di domani per Lando Norris, a 77 millesimi dal quattro volte campione del mondo. Terza l’altra monoposto papaya del leader del Mondiale Oscar Piastri che si ferma a 190 millesimi dalla testa. Quarto Charles Leclerc che paga 215 millesimi dalla pole. Il monegasco ha anticipato il compagno di squadra Lewis Hamilton (+0.332).

Sesto poi George Russell (+0.365) e settimo Andrea Kimi Antonelli (+0408). Il pilota italiano, dopo l’errore in FP2, ha comunque concluso una discreta qualifica e domani partirà, in virtù della penalità di Hamilton, in sesta piazza nel Gran Premio di casa. Il classe 2006, ai microfoni di Sky Sport, ha dichiarato: “Mi piace rendermi la vita difficile. L’errore nelle FP2 non ci voleva, ancora una volta ho perso giri, ho perso chilometri ed ho dovuto fare un programma diverso nelle FP3 che non è mai ideale nella preparazione alla qualifica”.

“Sinceramente sono entrato in qualifica piuttosto teso perché non mi sentivo benissimo in macchina. Sono comunque contento, l’ultimo giro non è stato il massimo perché abbiamo provato cose diverse con la temperatura della gomma ed i primi due settori ho fatto veramente fatica con il posteriore. Peccato, potevo fare meglio ma va bene così”, ha poi concluso l’emiliano.