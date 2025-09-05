F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho spinto troppo forte all’inizio delle FP2 ma la fiducia è ancora alta”

Si è concluso il venerdì del Gran Premio d’Italia 2025, sedicesimo appuntamento del Mondiale F1. Al termine della seconda sessione di prove libere, la migliore prestazione è stata fatta segnare da Lando Norris, con il crono di 1:19.878. La McLaren si dimostra la monoposto più veloce ma il distacco rispetto alla Ferrari appare meno ampio del previsto.

Charles Leclerc, già in palla nelle FP1, ha infatti concluso la seconda manche di libere dietro il britannico, pagando solo 83 millesimi dalla McLaren. Bene anche l’altra rossa di Lewis Hamilton, quinto a 192 millesimi dalla vetta. Terzo posto per il leader del Mondiale Oscar Piastri, che si ferma a 181 millesimi dal suo compagno di squadra.

Venerdì negativo per Andrea Kimi Antonelli. Il pilota emiliano ha concluso le sue FP2 dopo 10 minuti a causa di un lungo nella seconda Lesmo. Il classe 2007 è finito nella ghiaia, riuscendo ad evitare le barriere e concludendo in anticipo la sua prova. Come riportato da Motorpsort.com il pilota della Mercedes ha dichiarato: “In quel momento ho semplicemente spinto un po’ troppo forte per avere più grip ed è stato un peccato. La giornata si preannunciava positiva. Ho fatto una buona FP1 e poi l’inizio della FP2 sembrava promettente, quindi la fiducia è ancora alta”.

“Ovviamente domani dovremo fare un programma un po’ diverso, ma cercheremo di essere pronti a tutto”, ha poi concluso l’italiano.