F1, Andrea Kimi Antonelli: “Buona la FP2, ma ci sono ancor due o tre decimi da trovare”

Oggi può sorridere Andrea Kimi Antonelli, consapevole che c’è ancora molto, se non moltissimo, da lavorare. Il giovane pilota italiano ha strappato una promettente quarta posizione in occasione del secondo turno di prove libere valide per il GP dell’Azerbaijan, diciassettesimo atto del Mondiale 2025 di Formula 1 in scena sul circuito cittadino di Baku.

Buona prestazione per l’italiano in forza alla Mercedes che, dopo una prima sessione di assestamento, è salito di colpi cedendo il passo solo alle due Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc, oltre che alla vettura del compagno di squadra George Russell. Una volta arrivato in zona mista, il bolognese ha commentato quanto fatto:

“Penso che sia stata una giornata piuttosto positiva. Stavo migliorando, prendendola un po’ più con calma oggi, dato che ovviamente è un circuito cittadino, e ho cercato di aumentare la mia fiducia passo dopo passo – ha detto Antonelli – Le FP2 sono andate abbastanza bene, ovviamente nelle FP1 c’è stata una grande interruzione, quindi ho perso un po’ il ritmo, ma nelle FP2 sono riuscito a migliorare giro dopo giro”.

In ultimo l’emiliano ha aggiunto: “C’è ancora un po’ di lavoro da fare, ancora due o tre decimi da trovare, ma penso che sia stata una giornata piuttosto positiva e che possiamo costruire qualcosa per domani.”