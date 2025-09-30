Ciclismo
Europei ciclismo 2025, i convocati dell’Italia: assente Ciccone, torna Ganna. Longo Borghini e Finn ci riprovano
Gli Europei 2025 di ciclismo su strada scatteranno domani, mercoledì 1, e si concluderanno domenica 5 ottobre, e si disputeranno in Francia, nel dipartimento della Drome-Ardeche: la prima giornata sarà riservata a tutte le cronometro individuali, per poi passare alle cronostaffette miste, ed infine saranno spalmate su tre giornate le prove in linea.
L’Italia sarà presente in Francia con una nutrita rappresentativa, gareggiando in tutte le prove, seppur con una formazione che si discosterà in parte da quella vista in gara ai Mondiali in Ruanda soltanto la scorsa settimana. Di seguito l’elenco completo di tutti gli azzurri convocati.
TUTTI I CONVOCATI DELL’ITALIA
DONNE JUNIOR
BALLAN Azzurra 10079112069 Italy
BIANCHI Elisa 10032567025 Italy
BIANCHI Erja Giulia 10032232979 Italy
DE LAURENTIIS Elena 10031603590 Italy
ORSI Alessia 10034659090 Italy
PEGOLO Chantal 10031517910 Italy
RAPPORTI Linda 10075625931 Italy
ROSSIGNOLI Matilde 10084875687 Italy
SANARINI Linda 10031701200 Italy
SILO Giada 10082106945 Italy
UOMINI JUNIOR
AGOSTINACCHIO Mattia 10031590658 Italy
BERNARDI Thomas 10095771518 Italy
CAPELLO Roberto 10128787284 Italy
COLOMBO Riccardo 10033118309 Italy
DEL CUCINA Riccardo 10030959956 Italy
FERRARI Ruben 10032656547 Italy
FRIGO Davide 10051061184 Italy
GAGLIARDONI Mattia 10031484968 Italy
MAGAGNOTTI Alessio 10032407276 Italy
MORLINO Luca 10032755365 Italy
PASCARELLA Michele 10031415250 Italy
ROSATO Giacomo 10031426061 Italy
DONNE UNDER 23
BARALE Francesca 10030618133 Italy
CIABOCCO Eleonora 10028800391 Italy
CIPRESSI Carlotta 10030579838 Italy
PELLEGRINI Francesca 10029185159 Italy
SEGATO Gaia 10028837878 Italy
VALTULINI Elisa 10032409296 Italy
VENTURELLI Federica 10029333285 Italy
UOMINI UNDER 23
AGOSTINACCHIO Filippo 10030659458 Italy
BOSIO Tommaso 10028994290 Italy
BRACALENTE Diego 10028884156 Italy
BRUNO Andrea Alfio 10028970850 Italy
CHESINI Cesare 10028838686 Italy
FINN Lorenzo Mark 10093614377 Italy
GUALDI Simone 10030841839 Italy
SAMBINELLO Enea 10029123828 Italy
ZAMPERINI Edoardo 10030632681 Italy
DONNE ELITE
BORGHESI Letizia 10014819964 Italy
CECCHINI Elena 10006881122 Italy
GASPARRINI Eleonora Camilla 10031546808 Italy
GUAZZINI Vittoria 10015339118 Italy
LONGO BORGHINI Elisa 10007614985 Italy
MAGNALDI Erica 10048328010 Italy
MALCOTTI Barbara 10029919329 Italy
MARTURANO Greta 10014963848 Italy
PALADIN Soraya 10007524453 Italy
PERSICO Silvia 10010753947 Italy
TRINCA COLONEL Monica 10079161781 Italy
UOMINI ELITE
ALEOTTI Giovanni 10015827855 Italy
BETTIOL Alberto 10008663090 Italy
FRIGO Marco 10030342489 Italy
GANNA Filippo 10009164056 Italy
GAROFOLI Gianmarco 10030225382 Italy
MILESI Lorenzo 10084075035 Italy
SCARONI Christian 10014401955 Italy
ULISSI Diego 10005467952 Italy