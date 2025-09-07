Basket, la Grecia soffre ma batte Israele e vola ai quarti degli Europei

È la Grecia l’ultima nazionale a qualificarsi ai quarti di finale degli Europei di basket 2025. A Riga, in Lettonia, la squadra ellenica ha battuto Israele con il punteggio di 84-79, al termine di una partita combattuta. Trascinatore assoluto Giannis Antetokounmpo con 37 punti con 18/21 da due, assistito da Sloukas con 11 punti. Non è bastato ad Israele un Deni Avdija da 23 punti. I greci affronteranno martedì la Lituania per un posto in semifinale.

Partita che inizia con ritmi alti ma equilibrati. Il primo vantaggio viene firmato da Sloukas ed Antetokounmpo (+5) ma Israele si mantiene a contatto con Tomer Ginat (-4). I cinque punti di fila della stella NBA portano gli ellenici sul +9 prima della nuova reazione israeliana firmata da Deni Avdija e Carrington (-4).La schiacciata finale di Antetokounmpo, già a quota 11 punti, chiude il primo quarto 28-22 per la Grecia.

Nel secondo quarto è ancora una tripla di Carrington a riavvicinare gli israeliani sul -5, prima del nuovo allungo ellenico firmato dal solito Giannis Antetokounmpo. La stella dei Bucks firma il +7 prima della tripla di Avdija (-4). I liberi di Avdija tamponano il parziale della Grecia ma Dorsey e Sloukas riportano la loro nazionale sul +11. Levi in contropiede firma il -9, prima di un digiuno di quasi due minuti di entrambe le squadre. 50-41 per la Grecia all’intervallo.

Nella ripresa le tripla di Sorkin (2/4 da tre) e di Corrington portano Israele a -4. Antetokounmpo risponde ma è ancora una volta una tripla israeliana, questa volta di Avdija a firmare il -3. Samodurov in contropiede appoggia il +7 dopo diversi errori ellenici ma la schiacciata di Sorkin riavvicina Israele (-3). Tanti errori nella fase finale, la Grecia sfrutta in maniera perfetta la situazione; tripla di Samodurov e +8 virtuale. Nell’ultimo minuto intensità alta ma zero punti segnati. 67-59 il punteggio a fine terzo quarto.

Nei primi 2′ dell’ultima frazione l’unico canestro è quello di Sloukas (+10), prima dei quattro punti consecutivi di Antetokounmpo (14/16 da due). Ginat interrompe il digiuno israeliano durato quasi 4′ ma Samodurov è ancora decisivo sotto canestro (+13). Poi tocca ad Advija firmare il -8, prima del libero di Sorkin che fissa il -7 a 2’30” dalla fine. Alla tripla di Papanikolaou risponde Timor (-8). Dorsey regala due liberi a Madar (-6) a 60 secondi dalla fine. Il tap-in di Antetokounmpo sulla sirena dei 24″ porta la Grecia sul +8 a 46 dal termine. Zoosman trova il veloce -6, gli ellenici perdono la palla ma Israele non trova il caenstro. La schiacciata di Papanikolaou mette il punto esclamativo sulla qualificazione. Punteggio finale 84-79 e Grecia ai quarti.