Europei basket: la Germania annienta la Gran Bretagna, la Lettonia regola il Portogallo

Proseguono le partite dei gironi agli Europei di basket 2025, oggi entrati ufficialmente nella seconda settimana. Il programma odierno ha visto in apertura i successi di Montenegro e Turchia, prima dei match del pomeriggio dei Gruppi A e B. La Germania ha affrontato la Gran Bretagna, mentre la Lettonia ha sfidato il Portogallo. Andiamo a scoprire i risultati delle due partite.

GERMANIA-GRAN BRETAGNA 120-57 (Tampere – Girone B)

Tutto estremamente facile per la Germania che, a Tampere, annienta la Gran Bretagna con il punteggio finale di 120-57. Per i tedeschi quarta vittoria consecutiva nel girone e momentaneo primo posto, per i britannici arriva la quarta sconfitta in altrettante gare che li estromette, quasi sicuramente, dall’Europeo. Primi minuti molto equilibrati, con Myles Hesson che risponde presente agli attacchi teutonici. Nel finale di quarto, però, i tedeschi allungano con Oscar Da Silva e Tristan Da Silva che firmano il +13.

Dal secondo quarto in poi è un vero e proprio assolo della Germania, con un Franz Wagner ispiratissimo (due triple in apertura di frazione) ed una prestazione di squadra brillante. Nella ripresa è la stella NBA Dennis Schroder a dare un nuovo allungo ai tedeschi che arrivano con facilità a +42. La Gran Bretagna è alle corde, segna solo 9 punti nella terza frazione e subisce una debacle sonora che si acuisce negli ultimi 10 minuti. Le rotazioni della Germania (Da Silva su tutti) continuano ad influire pesantemente sul punteggio che segna il 120-57 finale.

TOP SCORER: Tristan Da Silva 25 pt, Dennis Schroder 19, Franz Wagner 18, Oscar Da Silva 13.

PORTOGALLO-LETTONIA 62-78 (RIGA – Girone A)

La Lettonia reagisce subito alla sconfitta con la Serbia ed in casa, a Riga, regola il Portogallo per 62-78. Per i lettoni, ora con un bilancio di due vittorie e due sconfitte, sarà decisiva l’ultima gara con la Repubblica Ceca per le posizioni di accesso agli ottavi. La squadra di casa parte forte nel primo periodo mettendo a segno un parziale di 7-0 con Porzingis e Zagars, prima che i portoghesi reagiscano con 6 punti di Queta. Sono poi le tre triple lettoni a garantire per la prima volta il vantaggio in doppia cifra ma i lusitani accorciano nel finale con Lisboa.

Nel secondo quarto la Lettonia accelera con Smits ed il solito Porzingis (+15). Il Portogallo si spegne totalmente in fase realizzativa, segna solo 7 punti e le tre triple di Bertans marcano il +22 lettone a fine primo tempo. Terza frazione combattuta; i lusitani cercano di rimontare con le triple di Lisboa ma i lettoni sfruttano bene i tiri dalla lunetta, conservando il loro vantaggio. Ultimi 10 minuti in cui i prtoghesi partono forte, riportandosi sul -12 con Williams e Candido Sa. La Lettonia però controlla e chiude la partita con il solito Bertans. Risultato finale: 62-78.

TOP SCORER: Porzingis 21 pt, Lisboa 17, Queta 16, Smits 15, Bertans 14.