Europei basket 2025: le statistiche e i migliori giocatori della prima fase. Doncic dominatore, Sengun e Giannis sono ovunque

Si è conclusa ieri sera la prima fase dell’Europeo di basket 2025 e si sono scritte tutte le sentenze. Decisi gli ottavi di finale, in queste prime giornate di Eurobasket non sono mancate le sorprese, sia come risultati sia come alcuni protagonisti sul parquet. Ma, alla fine, a dominare è sempre chi di aspetti. Luka Doncic.

La fase a gironi, infatti, premia la stella della Slovenia come miglior giocatore. 32,4 punti di media a partita (migliore in assoluto), ma anche 8,4 assist (2° in classifica) e 3,2 palle rubate (primo). Cui si aggiungono i 7,2 rimbalzi a partita per una prestazione che spiega come mai la Slovenia alla fine sia riuscita a chiudere terza nel proprio girone, nonostante dietro al giocatore dei Lakers ci sia ben poco.

Ma a spiccare è anche Alperen Sengun. Il cestita turco degli Houston Rockets ha guidato la sua squadra al primo posto nel girone dove c’era anche la favoritissima Serbia e lo ha fatto con una prestazione all inclusive. 21,6 punti a partita e 9,6 rimbalzi, sfiorando una doppia doppia di media, ma anche 6,8 assist. Oltre a Doncic e Sengun vanno segnalati Giannis Antetokounmpo, che segue Doncic come miglior marcatore con 27,7 punti e ha 9,8 rimbalzi a partita; Lauri Markkanen, terzo con 25,4 punti ma anche 8,2 rimbalzi; Nikola Vucevic miglior rimbalzista con 11,6 a partita; Rokas Jokubaitis, primo per assist con 8,5 a partita.

A livello di squadra, invece, dominio in questa prima fase della Germania, che ha chiuso con 105,8 punti a partita – unica oltre i 100 punti – seguita da Slovenia (93,8) e Francia (92,2). La Turchia spicca da oltre l’arco, con il 49,2% da tre punti, mentre i tedeschi sono primi da vicino, con il 65,1% da due punti. E l’Italia? Gli azzurri spiccano in due classifiche. Quelle della palle rubate, dove con 8,4 palle rubate a partita sono quinti (e Pajola è sesto individualmente); ma soprattutto quello delle palle perse, con soli 10,6 turnover a partita, quarti dietro a Spagna (10,2), Germania e Francia (10,4).