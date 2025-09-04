Europei basket 2025, il tabellone dell’Italia turno per turno: Slovenia e oltre, quante big!

Era difficile immaginare per l’Italia un percorso più difficile verso un’eventuale finale degli Europei di basket, un risultato che manca da 26 anni (come pure la semifinale non si raggiunge da 22). La squadra di Gianmarco Pozzecco, da seconda del girone, si è trovata, per circostanze a lei non imputabili, là dove ci sono due delle grandi big. Ma andiamo con ordine.

Prima di tutto l’ottavo di finale: è a doppia faccia. Nel senso che sì, c’è la Slovenia, e sì, la Slovenia vuol dire Luka Doncic, ma c’è qualcosa di diverso in questa situazione. C’è che la Slovenia, in preparazione, ha dovuto rinunciare a diversi elementi di peso, e questo si è tradotto nella rassegna continentale in un accentramento importante di responsabilità su Doncic stesso. Che, questo è chiaro, ha un talento praticamente infinito, ma non è detto che basti. Anche perché l’Italia, in difesa, sugli altri quattro può agire eccome.

Poi c’è il quarto di finale. E quello vorrebbe dire Germania, anche perché non si può pensare nemmeno per scherzo che perda contro un Portogallo già soddisfatto di aver raccolto gli ottavi. I tedeschi hanno rifilato oltre 32 punti di distacco di media a tutte le formazioni affrontate fino a questo momento, e hanno offerto la più impressionante dimostrazione di forza. Se la squadra è di Dennis Schroder o di Franz Wagner importa relativamente: parliamo di un gruppo forse ancor più devastante dell’oro mondiale 2023.

Un’eventuale impresa porterebbe dritti davanti alla Serbia, quella Serbia data per favorita da tutti all’inizio del torneo, ma che è finita nella parte bassa perdendo con la Turchia nel girone eliminatorio. E ha anche perso Bogdan Bogdanovic per infortunio, un grande problema perché si parla del numero 2 in fatto di produzione offensiva dopo Nikola Jokic, a oggi forse il giocatore più forte del mondo per la combinazione di forza e momento della carriera. Chiaramente guardare all’altra parte del tabellone è al momento prematuro e lontano, ma una favorita è emersa: Turchia più di Grecia e Lituania.