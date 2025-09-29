EuroCup basket 2026, la Reyer Venezia va a caccia di un posto al sole

Prende il via domani l’EuroCup 2025-26 di basket e tra le protagoniste nel Vecchio Continente ci sarà anche la Reyer Venezia, inserita nel girone A della manifestazione. Un torneo difficile, con tante squadre di qualità, ma dove può arrivare la squadra veneta e quali sono le sue avversarie?

Le due avversarie sulla carta più forti sono sicuramente l’Hapoel Bank Yahav Jerusalem e il Maxi Manresa, con israeliani e spagnoli favoriti d’obbligo per la corsa al titolo. Attenzione, però, anche ai rumeni dell’U-BT Cluj-Napoca e ai turchi del Bahçeshir Koleji, due formazioni dalla grande esperienza europea e sulla carta superiori ai veneti.

Con sei posti utili per i playoff, la Reyer Venezia sembra chiamata a fare la corsa, dunque, su altre squadre. A partire dai greci dell’Aris Salonicco e ai lituani del Neptunas Klaipeda. Con loro va tenuta in considerazione anche il Cedevita Olimpija, formazione abituata a giocare a livello continentale. Fuori dai giochi, invece, dovrebbero essere Amburgo e Ślask Wroclaw, candidate a Cenerentole del girone.

Insomma, la corsa playoff non sarà facile per la Reyer Venezia, ma la squadra guidata da Neven Spahija può rientrare senza scandali nel novero delle favorite per superare la prima fase dell’EuroCup. Certo, molto dipenderà dalla capacità del roster di essere competitivo sia in Italia sia in Europa, ma su questo la società ha lavorato in estate.