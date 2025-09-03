Errani/Paolini prime nella Race 2025, ma il ranking di doppio si basa sui punti individuali: la spiegazione

La statunitense Taylor Townsend e la ceca Kateřina Siniaková (1) contro la russa Veronika Kudermetova e la belga Elise Mertens (4), e le azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini (2) contro la canadese Gabriela Dabrowski e la neozelandese Erin Routliffe (3): sono queste le semifinali del tabellone di doppio femminile degli US Open 2025 di tennis.

Al penultimo atto, dunque, sono giunte le prime quattro teste di serie: Sara Errani e Jasmine Paolini devono difendere il primo posto nella Race WTA e sono ancora in piena corsa per raggiungere anche il numero 1 a pari merito nel ranking classico.

Se nella Race, che stabilirà le otto coppie qualificate alle WTA Finals di fine stagione, la coppia azzurra vincendo il torneo avrebbe la certezza di difendere il primo posto, lo stesso non si può dire nel ranking classico: per ottenere il primato le italiane dovranno anche sperare di non trovare in finale Siniakova e Townsend.

La Race, infatti, si basa sui risultati di ciascuna coppia nell’arco della stagione, dunque una tennista appare in classifica tante volte quante sono le compagne diverse con cui ha giocato, mentre il ranking si basa sui risultati che ciascun tennista ha ottenuto nelle 52 settimane, indipendentemente dalla compagna con cui ha giocato.