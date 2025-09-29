Errani e Paolini volano in testa alla WTA Race! Numero 1 in doppio, scavalcate Townsend/Siniakova

Sara Errani e Jasmine Paolini sono balzate al comando della WTA Race di doppio, la classifica che prende in considerazione esclusivamente i risultati conseguiti durante la stagione in corso. Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 hanno sconfitto Perez/Kichenok con il punteggio di 6-3, 6-0, qualificandosi ai quarti di finale del WTA 1000 di Pechino e operando così il sorpasso ai danni della statunitense Taylor Townsend e della ceca Katerina Siniakova.

Le azzurre si sono issate a quota 6.340 punti e hanno distanziato le rivali di 50 lunghezze, con la concreta possibilità di ampliare il margine, visto che la numero 1 e la numero 2 del mondo non stanno giocando sul cemento della capitale cinese. In caso di qualificazione alla semifinale volerebbero a 6.515 punti, accedendo all’atto conclusivo si isserebbero a 6.775, alzando al cielo il trofeo balzerebbero a 7.125 punti. Prossimo impegno contro le vincenti di Rakhimova/Siegemund e Hozumi/Wu.

Questa classifica determinerà le otto qualificate alle WTA Finals, il torneo di fine stagione riservato alle migliori otto coppie dell’anno. Le vincitrici del Roland Garros sono già certe del pass per Riad e ora proseguono la rincorsa alla vetta del ranking: vincendo il torneo planerebbero a 7.195 punti, resterebbero comunque numero 5 del mondo (al momento sono a quota 6.410) nella classifica guidata da Siniakova con 8.625 punti davanti a Townsend (8.451), alla neozelandese Erin Routliffe (7.225) e alla canadese Gabriela Dabrowski (7.258).