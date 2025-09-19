Equitazione: Stockholm Hearts in trionfo a New York nella Global Champions League

Olivier e Nicola Philippaerts portano in trionfo la formazione degli Stockholm Hearts nella tappa di New York della Global Champions League 2025.

Sul tracciato prestigioso statunitense, i gemelli del Belgio che corrono per il team di matrice svedese, rispettivamente in sella a H&M Miro e Nobel Van de Vrombautshoeve Z e a Gadget Mouche e H&M Que Sera, si sono aggiudicati la vittoria chiudendo la loro prova complessivamente a 145.66 con sole 4 penalità a loro carico.

Alle loro spalle a completare il podio ci hanno pensato i Madrid in Motion, secondi a 149.16 anche loro con 4 penalità, e i Riesenbeck International, terzi e senza Camilli (che saranno impegnato con l’Italia Team nella League of Nations a St.Tropez) avendo fatto fermare il cronometro a 149.02 ma con 8 penalità.

La classifica della Global Champions League 2025, dopo 12 appuntamenti, vede in testa i Valkenswaard United (oggi 13esimi) con 240 punti, 6 in più delle Cannes Stars (234 – oggi al 5° posto), terzi invece gli Shanghai Swans (218 – oggi a secco di punti).

Prossimo appuntamento a New York fissato per domenica: dalla Global Champions League, a squadre, si passerà al Global Champions Tour, contest a livello individuale.