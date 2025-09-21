Equitazione: Gilles Thomas sbanca New York. È suo il Global Champions Tour nella Grande Mela

Gilles Thomas non tradisce le attese. Nella 12esima tappa del Global Champions Tour 2025, disputata a New York, il cavaliere belga infatti si è imposto sul percorso statunitense.

Con il crono di 31.03 al jump off, con un doppio netto (prima nel round d’apertura e poi allo spareggio), il classe 1998 – in sella a Qalista DN – ha preceduto nell’ordine il connazionale Thibault Philippaerts, secondo con 31.72 (montante Pittman v/h Lilleveld) e la svizzera Nadja Peter Steiner, terza a 32.69 in sella a Nice van’t Zorgvliet; in un concorso che non ha visto italiani al via, complice anche la gara di League of Nations tenutasi a St. Tropez dove il quartetto azzurro formato da Camilli, Bucci, Casadei e Pisani si è issato al secondo posto strappando il pass per le Finals di Barcellona.

La classifica generale del Global Champions Tour vede al momento lo stesso Gilles Thomas comandare con 261 punti, seconda vittoria stagionale dopo quella di Parigi: alle sue spalle il tedesco Christian Kukuk, secondo a 187, e il danese Andreas Schou, terzo a 173.

Prossimo appuntamento in calendario a Vienna, nella capitale austriaca, dal 26 al 28 settembre. Un tappa molto importante perché di fatto è da lì che inizierà la volata finale verso la chiusura della stagione regolare.