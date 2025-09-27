Equitazione: Francia sempre in testa al completo di Lignieres, anche dopo il cross country

La seconda giornata della tappa transalpina della Nations Cup 2025 di completo si è chiusa a Lignieres mandando in archivio l’imprevedibile e temutissima manche di cross country.

I padroni di casa della Francia restano in testa alla graduatoria con un totale di 86.40, solo 1.20 penalità a carico oggi dei cavalieri e delle amazzoni d’oltralpe, autori di una prova incredibile.

Alle loro spalle la Svizzera, seconda a 114.70 (10.80) e unico team ancora in corsa per provare a minare le certezze dei francesi. Dal terzo posto della Gran Bretagna al quinto della Spagna, con la Germania quarta, tutti hanno pagato ampio scotto a quanto successo oggi sui campi di gara: i britannici sono a 1100.80, i teutonici a 1115.30, mentre gli iberici si sono assestati addirittura a 2100.20.

Domani la gara si sposta sul salto ostacoli, prova decisiva per determinare la graduatoria finale tanto nel contest a squadre quanto in quello individuale, dove a comandare è la britannica Gemma Stevens con un totale di 25.3 insieme al suo cavallo Flash Cooley.