Ennesima bestia nera per Jasmine Paolini ai sedicesimi del WTA di Pechino: mai una vittoria nei precedenti

2 ore fa

Nel terzo turno del WTA 1000 di Pechino l’azzurra Jasmine Paolini, testa di serie numero 6, sfiderà la numero 27 del seeding, la statunitense Sofia Kenin: si tratterà del quarto confronto tra le due, con la nordamericana che si è imposta i tutti i tre precedenti.

I primi due sono in realtà poco rilevanti, in quanto entrambi datati 2019: la statunitense si impose nei 32mi di Roma per 6-1 6-2 e poi, nel corso della stessa stagione, nei quarti di finale di Guangzhou, in Cina, quando Kenin vinse con lo score di 7-5 6-1.

Molto più recente l’ultimo incrocio, andato in scena nel corso di questa stagione negli ottavi di finale di Dubai, ma anche questo è rilevante solo in parte, dato che Paolini, sconfitta nell’occasione per 6-4 6-0, si infortunò, ma continuò a giocare nel secondo parziale scegliendo di non ritirarsi.

