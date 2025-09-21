Elisabetta Cocciaretto: “È stato un match incredibile, dovevo essere molto aggressiva e lo sono stata”

Si apre nel migliore dei modi per l’Italia la finale di Billie Jean King Cup 2025, quest’anno in scena a Shenzhen, in Cina. La formazione italiana è in vantaggio al termine del primo singolare, vinto da Elisabetta Cocciaretto (numero 91 del ranking) per 6-4 6-4 contro la statunitense Emma Navarro (numero 18 del ranking). Prestazione fantastica per l’azzurra che, in attesa di Paolini, assicura il primo punto all’Italia.

Ai microfoni della BJK Cup, la nativa di Ancona ha dichiarato: “È stata sicuramente la migliore prestazione della mia carriera. È stato un match incredibile per me, sapevo che lei era una giocatrice fantastica. Dovevo giocare il mio miglior tennis ed ho provato a giocare nel miglior modo possibile. Ci sono riuscita e di questo sono molto felice. Sapevo che dovevo essere aggressiva con lei, è una giocatrice più fisica di me”.

“Si muove davvero bene e fa viaggiare la palla molto bene. Dovevo essere vicina al campo ed essere aggressiva. Questa era oggi la chiave per giocare un grande tennis e l’ho sfruttata al massimo. Ho gestito bene anche i punti chiave della partita. Devo ringraziare il capitano, la squadra, il mio coach e tutti i tifosi dell’Italia. Ora dovete incitare Paolini”.

“Anche Jessica è una grandissima giocatrice, quello contro Paolini sarà un match veramente interessante da vedere. Spero che Jasmine possa fare una grandissima partita”, ha poi concluso l’azzurra.