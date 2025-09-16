Atletica
Edoardo Scotti tutto cuore, ma servono tempi monstre per la finale ai Mondiali. Botswana show sui 400
Edoardo Scotti ha dato tutto quello che aveva nella semifinale dei 400 metri dei Mondiali 2025 di atletica, a cui si era qualificato prendendo a sberle il record italiano (da 44.75 a 44.45 in batteria). Il lombardo è partito a spron battuto, cercando di forzare il passaggio e inseguire un riscontro cronometrico di spessore per dare la caccia a una difficile ammissione all’atto conclusivo sul giro della morte, consapevole dei rischi a cui andava incontro.
Il 25enne ha conservato un po’ di energie durante la seconda curva e poi è tornato a spingere brillantemente sul rettilineo conclusivo, chiudendo al quinto posto con il tempo di 44.77: si tratta comunque del quarto riscontro cronometrico per un italiano nella storia, dopo i 44.45 e 44.75 dello stesso Scotti e il 44.75 firmato da Luca Sito agli Europei 2024. Nella seconda semifinale si è imposto il botswano Busang Kebinatshipi (43.61, miglior prestazione mondiale stagionale) davanti al giamaicano Rusheen McDonald (44.04).
Passavano i primi due classificati di ogni semifinale e i due migliori tempi di ripescaggio: serviva correre in 44.19 (quanto fatto dallo statunitense Jacory Patterson nella seconda) per accedere alla finale, oggettivamente un crono fuori portata per Scotti in questo momento, che proverà a migliorarsi ulteriormente nella prossima stagione.
Ci saranno ben tre botswani a contendersi una medaglia, visto che Bayapo Ndori ha dettato legge nella terza semifinale (44.21) davanti al giapponese Yuki Nakajima (44.53) e Lee Eppie ha chiuso al secondo posto (44.51) nella prima dietro al sudafricano Zakhiti Nene (44.20). Il giamaicano Rusheen McDonald è stato promosso con il secondo posto nella seconda serie (44.04), ripescato il trinidegno Jereem Richards (44.12).