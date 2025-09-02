Due precedenti tra Sinner e Musetti: il n.1 non ha mai perso un set, ma prima sfida in uno Slam

Non era mai accaduto nella storia del tennis italiano al maschile che due giocatori si incontrassero nei quarti di finale di uno Slam. Jannik Sinner e Lorenzo Musetti hanno scritto un pezzetto di storia a New York, centrando quest’obiettivo grazie alle nette affermazioni contro il kazako Alexander Bublik e lo spagnolo Jaume Munar.

Un confronto che gli appassionati attendevano per il confronto di stili: da una parte la potenza e la precisione di Jannik; dall’altra la vena creativa e le variazioni di Lorenzo. Solo due i match disputati tra i due nel massimo circuito internazionale ed entrambi vinti dall’attuale n.1 del mondo. Il riferimento è al quarto di finale del Masters1000 di Montecarlo nel 2023 e al match dell’ATP250 di Anversa nel 2021.

PRECEDENTI SINNER-MUSETTI

ATP250 Anversa 2021 Jannik Sinner b. Lorenzo Musetti 7-5 6-2

Masters1000 Montecarlo 2023 Jannik Sinner b. Lorenzo Musetti 6-2 6-2

Ci sono altri due episodi da citare. Il primo si riferisce sempre al 2023 e al mancato quarto di finale nel torneo di Barcellona. I due si sarebbero dovuti scontrare sulla terra rossa catalana, ma Jannik diede forfait per uno stato di salute imperfetto prima di scendere in campo.

Il secondo si lega alla semifinale delle pre-qualificazioni degli Internazionali d’Italia del 2019. Entrambi giovanissimi, misero in scena sul rosso capitolino un confronto molto intenso, durato 2 ore e 39 minuti di gioco e vinto da Jannik col punteggio di 6-7 7-6 6-3. Già da quella partita si era intravisto quel che di buono questi due ragazzi avrebbero potuto fare.