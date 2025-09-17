Dove vedere la Champions League oggi in tv: calendario 17 settembre, orari, elenco partite, streaming

Si entra sempre più nel vivo della prima giornata della fase iniziale della Champions League. Dopo i primi match disputati ieri, infatti, oggi si tornerà in campo per altri sei incontri, prima che domani si chiuda il programma con le ultime 12 squadre impegnate. Come accaduto un anno fa, il turno d’esordio della massima competizione continentale per club si sviluppa sulla durata di tre serate e siamo pronti per viverne la seconda.

Questa sera, infatti, mercoledì 17 settembre, saranno due le squadre italiane in campo dopo l’esordio della Juventus di ieri contro il Borussia Dortmund. Entrambe le compagini di casa nostra saranno di scena alle ore 21.00. L’Inter sarà impegnata ad Amsterdam in casa dell’Ajax, mentre l’Atalanta dovrà andare a fare visita ai campioni d’Europa in carica del PSG al Parco dei Principi di Parigi. Tra gli altri incontri in programma spiccano Bayern Monaco-Chelsea e Liverpool-Atletico Madrid.

Come seguire il match in tv? La partita tra Ajax e Inter sarà visibile in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video. PSG-Atalanta, invece, sarà visibile su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Manchester City-Napoli sarà su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potranno seguire su NOW e SkyGO, tranne Ajax-Inter, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dei 4 match delle italiane.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Mercoledì 17 settembre

Ore 18.45 Olympiacos-Pafos – diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.45 Slavia Praga-Bodo/Glimt – diretta su Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 4 (254)

Ore 21.00 Ajax-Inter – diretta in streaming su Amazon Prime Video

Ore 21.00 Bayern Monaco-Chelsea – diretta su Sky Sport Max (206) e Sky Calcio 4 (254)

Ore 21.00 Liverpool-Atletico Madrid – diretta in chiaro su TV8, su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 3 (253)

Ore 21.00 PSG-Atalanta – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)