Dove vedere la Champions League in tv: orari partite 16-17-18 settembre, programmazione Sky, TV8 e Prime

Si apre ufficialmente la prima giornata della fase iniziale della Champions League. Come accaduto un anno fa, la prima giornata della fase a gironi della massima competizione continentale per club sarà spalmata su tre serate. Inizia quindi il lungo percorso che andrà a concludersi sabato 30 maggio alla Puskás Aréna di Budapest, sede della Finale, dove sarà consegnata la ambitissima Coppa dalle grandi orecchie.

Quando giocheranno le squadre di casa nostra? La prima a scendere in campo sarà la Juventus che, domani, martedì 16 settembre, se la vedrà contro il Borussia Dortmund all’Allianz Stadium di Torino alle ore 21.00. Mercoledì 17 settembre, invece, saranno due le squadre italiane in campo. Entrambe alle ore 21.00. Stiamo parlando dell’Inter che esordirà in casa dell’Ajax, mentre l’Atalanta dovrà andare a fare visita ai campioni d’Europa in carica del PSG al Parco dei Principi di Parigi.

Giovedì 18 settembre, infine, il Napoli andrà in casa del Manchester City, sempre alle ore 21.00, con Kevin De Bruyne che, di conseguenza, andrà subito a fare visita ai suoi ex compagni di squadra all’Etihad Stadium con, di pari passo, l’avvincente duello in panchina tra Pep Guardiola ed Antonio Conte.

Come seguire il match in tv? La partita tra Juventus e Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Ajax-Inter sarà in diretta streaming esclusiva su Amazon Prime Video. PSG-Atalanta sarà visibile su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). Manchester City-Napoli sarà su Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potranno seguire su NOW e SkyGO, tranne Ajax-Inter, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dei 4 match delle italiane.

PROGRAMMA CHAMPIONS LEAGUE 2025-2026

Martedì 16 settembre

Ore 18.45 Athletic Bilbao-Arsenal – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.45 PSV-Royale Union SG – diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 4 (254)

Ore 21.00 Benfica-Qarabag – diretta su Sky Calcio 5 (255)

Ore 21.00 Juventus-Borussia Dortmund – diretta su Sky Sport 1 (201) Sky Calcio 2 (252) e Sky Sport 4K (213)

Ore 21.00 Real Madrid-Olimpique Marsiglia – diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 3 (253)

Ore 21.00 Tottenham-Villareal – diretta su Sky Sport Max (206)

Mercoledì 17 settembre

Ore 18.45 Olympiacos-Pafos – diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 3 (253)

Ore 18.45 Slavia Praga-Bodo/Glimt – diretta su Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 4 (254)

Ore 21.00 Ajax-Inter – diretta in streaming su Amazon Prime Video

Ore 21.00 Bayern Monaco-Chelsea – diretta su Sky Sport Max (206) e Sky Calcio 4 (254)

Ore 21.00 Liverpool-Atletico Madrid – diretta in chiaro su TV8, su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 3 (253)

Ore 21.00 PSG-Atalanta – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)

Giovedì 18 settembre

Ore 18.45 Club Brugge-Monaco – diretta su Sky Sport Arena (204) e Sky Calcio 4 (254)

Ore 18.45 FC Copenhagen-Bayer Leverkusen – diretta su Sky Sport Calcio (202) Sky Calcio 3 (253)

Ore 21.00 Eintracht Francoforte-Galatasaray – diretta su Sky Calcio 4 (254)

Ore 21.00 Manchester City-Napoli – diretta su Sky Sport 1 (201), Sky Sport 4K (213) e Sky Calcio 2 (252)

Ore 21.00 Newcastle-Barcellona – diretta su Sky Sport Calcio (202) e Sky Calcio 3 (253)

Ore 21.00 Sporting Lisbona-Kairat Almaty – diretta su Sky Calcio 5 (255)