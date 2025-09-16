Dove vedere Italia-Kazakistan in tv, Qualificazioni Europei calcio a 5: orario, programma, streaming

Giovedì 18 settembre, la nazionale italiana di calcio di futsal scenderà in campo per la gara d’andata dello spareggio playoff contro il Kazakistan, che vale la qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5.

Gli azzurri di Salvo Samperi, a Fasano, con calcio d’inizio alle ore 20.00, incrociano i loro destini contro la squadra più temibile di quelle che non hanno centrato l’accesso diretto alla kermesse continentale che fra qualche mese si terrà fra Lettonia, Lituania e Slovenia.

C’è da cercare di sfruttare il fattore campo, pensando anche al ritorno in trasferta ad Astana (il 23 settembre) affidandosi al carisma di capitan Musumeci, all’eterno istinto creativo di Merlim, alle parate di Bellobuono e le giocate di Isgrò e Motta.

La partita tra Italia e Kazakistan, valida per l’andata degli spareggi playoff di qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5, andrà in scena giovedì a partire dalle ore 20.00 a Fasano. La copertura sarà garantita in diretta tv su Rai Sport e in streaming su Rai Play. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-KAZAKISTAN CALCIO A 5

Giovedì 18 settembre

Ore 20.00 Italia-Kazakistan – Diretta tv su Rai Sport e diretta streaming su Rai Play

PROGRAMMA ITALIA-KAZAKISTAN QUALIFICAZIONI EUROPEI CALCIO A 5: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai Sport

Diretta streaming: Rai Play

Diretta testuale: OA Sport