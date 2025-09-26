Dove vedere in tv Trento-Brescia, Supercoppa Italiana basket 2025: orario semifinale, programma, streaming

Prende il via domani la stagione italiana della pallacanestro e all’Unipol Forum di Assago si disputeranno le due semifinali della Supercoppa Italiana 2025. E a scendere in campo per prime saranno la Dolomiti Energia Trentino e la Germani Brescia, con palla a due prevista alle ore 18.

Trento arriva a questo appuntamento grazie al trionfo nell’ultima Coppa Italia, anche se lo farà senza l’MVP del torneo, quel Quinn Ellis che scenderà in campo nella seconda semifinale con la maglia di Milano. Milano che avrà in panchina, a fianco di Ettore Messina, quel Peppe Poeta che invece ha trascinato Brescia fino alla finalissima scudetto, persa contro Bologna.

Insomma, parliamo di due formazioni che l’anno scorso hanno dato spettacolo e conquistato il pubblico e che da questa Supercoppa vorranno dimostrare di poter continuare a correre, nonostante i tanti cambiamenti sul parquet o in panchina. Trento-Brescia sarà visibile in tv su Cielo (canale 26 del digitale terrestre) e a pagamento su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Basket (canale 205), mentre sarà visibile in streaming su SkyGo, NowTv e su LBATv. Potrete, inoltre, vivere la sfida tra Trento e Brescia in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2025

Sabato 27 settembre

Prima semifinale

Ore 18:00 Dolomiti Energia Trentino – Germani Brescia – Diretta TV in chiaro per tutti su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre) e per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta TV: in chiaro per tutti su Cielo (Canale 26 del Digitale Terrestre); per gli abbonati su Sky Sport Uno (Canale 201) e Sky Sport Basket (Canale 205)

Diretta streaming: SkyGO, Now TV, LBA.TV

Diretta Live testuale: OA Sport