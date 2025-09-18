Dove vedere in tv Sporting Lisbona-Roma, Champions League calcio femminile: orario, programma, streaming

O dentro, o fuori. Oggi, giovedì 18 settembre, alle ore 17:30 si gioca Sporting Lisbona-Roma, partita di ritorno che vale l’accesso per la Champions League 2025-2026 di calcio femminile. Match tutt’altro che semplice quello delle capitoline, chiamate a ribaltare il risultato dell’andata.

Al Tre Fontane infatti le giallorosse sono rimaste vittima di una beffa atroce. Sul parziale di 1-0 le ragazze di Simone Lascaro hanno subito due goal nel recupero, uscendo con le ossa rotte tra le mura amiche in modo oltremodo rocambolesco. Adesso, spalle al muro, servirà di gettare il cuore oltre l’ostacolo e pianificare una strategia ottimale per poter compiere l’impresa.

La disputa tra Sporting Lisbona e Roma, in programma oggi ore 17:30 e valida per l’accesso alla Champions League di calcio femminile sarà visibile sul canale YouTube ufficiale della A.S Roma.

Giovedì 18 settembre

Ore 17.30 Sporting Lisbona-Roma – Diretta sul canale YouTube della A.S Roma

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: canale YouTube A.S Roma