Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 17 settembre, programma, streaming

Il Mondiale di volley maschile 2025 entra nel vivo e la sesta giornata della fase a gironi segna un punto di svolta: si decidono le posizioni finali dei primi quattro gironi e i primi accoppiamenti degli ottavi di finale. L’apertura è affidata a Portogallo–Colombia, una sfida che può già avere il sapore del dentro o fuori. I lusitani, capaci di un rendimento altalenante tra i colpi di Ferreira e Gaspar e blackout in ricezione, cercano punti indispensabili per restare aggrappati alla corsa qualificazione in un girone dominato da USA e Cuba. I sudamericani, invece, già matematicamente eliminati, proveranno a chiudere la loro avventura con dignità, sfruttando l’occasione per regalarsi almeno una soddisfazione in un torneo fin qui avaro.

Subito dopo toccherà a Qatar–Romania, entrambe ancora ferme a zero vittorie e ormai fuori dai giochi. Se per i qatarioti l’impegno contro le big è servito a mettere in mostra qualche trama offensiva interessante con Ibrahim e Renan, i limiti in ricezione hanno pesato in modo decisivo. I romeni hanno mostrato grinta e carattere, ma pagano la scarsa incisività a muro e la poca efficacia al servizio: servirà un salto di qualità per centrare almeno un successo. Nella fascia centrale della giornata spicca Bulgaria–Cile. La squadra di Blengini, con Nikolov devastante in attacco e Grozdanov a dare sostanza al centro, si è confermata una delle più solide del torneo e con un successo avrebbe la possibilità di blindare il primo posto nel girone. Per il Cile, ancora fermo a quota zero, l’obiettivo resta l’esperienza: il divario tecnico appare evidente, ma servirà per accumulare bagaglio internazionale.

Uno dei big match più attesi è Canada–Turchia, entrambe a punteggio pieno e in corsa per la leadership del girone G. I nordamericani hanno mostrato una grande compattezza di squadra, con Marr e Hoag continui in attacco e la coppia Szwarc–Vigrass solida al centro. Dall’altra parte la Turchia può contare sul talento travolgente di Adis Lagumdzija, trascinatore di una formazione che ha fin qui impressionato per potenza offensiva e qualità in ricezione. In palio non c’è solo il primato provvisorio, ma anche la possibilità di affrontare con meno pressione l’ultima giornata. Il livello sale ancora con USA–Cuba, partita che potrebbe decidere i destini del girone D. Gli statunitensi, fin qui perfetti con due vittorie nette, si affidano alla regia di Micah Christenson e alle bordate di DeFalco e Anderson. Cuba risponde con il talento esplosivo di Herrera e Lopez, ma deve trovare più continuità: un successo rimetterebbe tutto in discussione, mentre un’eventuale affermazione americana significherebbe qualificazione anticipata e primo posto quasi blindato.

Grande attesa anche per Polonia–Paesi Bassi, vera sfida al vertice del girone B. I campioni del mondo in carica hanno mostrato solidità impressionante, con Leon e Semeniuk già in condizione e un muro invalicabile. Ma gli olandesi, dopo una deludente VNL, si sono rilanciati con un gioco brillante e libero da pressioni: la batteria di attaccanti orange può davvero mettere alla prova la difesa polacca. Nel girone E si gioca poi Slovenia–Germania, sfida cruciale per la qualificazione. La Slovenia si affida all’esperienza del regista Vincic e alla qualità di Cebulj e Stern, mentre la Germania punta sul carisma intramontabile di Grozer, decisivo nell’ultima uscita. Qui i punti pesano come oro: una vittoria può aprire la strada agli ottavi, una sconfitta rischia di complicare tutto. Chiude la giornata Giappone–Libia, match che vede i nipponici incredibilmente già eliminati e ancora senza vittorie. I problemi fisici di alcune stelle hanno reso difficilissimo il cammino di una squadra che alla vigilia puntava a ben altri obiettivi. La Libia, pur mostrando coraggio e qualche individualità interessante, parte sfavorita ma proverà a salutare il torneo con un segnale positivo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di mercoledì 17 settembre ai Mondiali 2025 di volley maschile.

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY MASCHILE 2025 OGGI

Mercoledì 17 settembre

04.00 Portogallo-Colombia (Pool D) diretta streaming VBTV

04.30 Qatar-Romania (Pool B) diretta streaming VBTV

07.30 Bulgaria-Cile (Pool E) diretta streaming VBTV

08.00 Canada-Turchia (Pool G) diretta streaming VBTV

11.30 USA-Cuba (Pool D) diretta streaming VBTV

12.00 Polonia-Paesi Bassi (Pool B) diretta streaming VBTV

15.00 Slovenia-Germania (Pool E) diretta streaming VBTV

15.30 Giappone-Libia (Pool G) diretta streaming VBTV