Pallavolo
Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 15 settembre, programma, streaming
La quarta giornata del Mondiale di volley maschile nelle Filippine porta con sé già profumo di verdetti. Dopo un secondo turno che ha ribaltato gerarchie – con la Turchia capace di travolgere il Giappone, la Bulgaria scintillante contro la Germania, gli USA solidi, il Canada sudato ma vincente, l’impresa del Portogallo su Cuba e un’Olanda meno brillante del previsto col Qatar, il programma di oggi mette in campo sfide dal peso specifico enorme, decisive per definire ambizioni e morale delle squadre.
A Pasay City si apre con Cuba-Colombia, match che per i caraibici vale come spartiacque: serve una reazione dopo il ko con il Portogallo, che ha messo a nudo discontinuità e troppi errori. Yant e Lopez dovranno ritrovare efficienza, mentre la Colombia proverà a restare in partita con Amaranto e Benavides. Quasi in contemporanea a Quezon City la Turchia affronta la Libia: Kovac chiede conferme dopo il 3-0 al Giappone, con Burak Mandıracı e Adis Lagumdzija trascinatori. I nordafricani hanno mostrato coraggio contro il Canada, ma per fare il colpo serviranno servizio e difesa perfetti.
Alle 7:30 tocca a Germania-Cile, gara delicatissima per i tedeschi reduci dal pesante 0-3 con la Bulgaria. Winiarski chiede stabilità in ricezione e più concretezza a Grozer e Brehme. Il Cile, battuto dalla Slovenia, si aggrappa a Parraguirre e Aravena per provare a sorprendere. Subito dopo, alle 8:00, ecco uno degli incroci più attesi: Giappone-Canada. I nipponici devono cancellare la brutta prova con la Turchia e ritrovare il ritmo del loro gioco veloce con Ishikawa e Miyaura, mentre i nordamericani, guidati da Samuel “Sho” Schouten e Nicholas Hoag, cercano continuità dopo il faticoso debutto con la Libia. È già sfida per il primato del girone. A metà giornata occhi su Slovenia-Bulgaria, sfida tra due squadre partite forte: sloveni solidi con i fratelli Štern e Kozamernik, bulgari trascinati da un Aleksandar Nikolov da 28 punti contro la Germania. Confronto che promette spettacolo e che può indirizzare il girone. Sempre a Quezon City, l’Olanda incontra la Romania: Oranje ancora da registrare dopo il 3-1 al Qatar, romeni costretti a reagire dopo il ko con la Polonia.
Il pomeriggio si infiamma con USA-Portogallo: gli americani hanno impressionato per solidità, con Brett Champlin e Gabi Garcia già in ritmo, ma i lusitani hanno firmato la sorpresa del primo turno superando Cuba e proveranno a restare agganciati grazie a Nuno Marques e José Pinto. A chiudere il programma la sfida Polonia-Qatar: i campioni d’Europa in carica hanno dominato all’esordio, mentre i qatarini hanno strappato un set all’Olanda e cercheranno di creare qualche grattacapo anche a Leon e compagni.
Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e gli orari di tutte le partite di lunedì 15 settembre ai Mondiali 2025 di volley maschile.
CALENDARIO MONDIALI VOLLEY MASCHILE 2025 OGGI
Lunedì 15 settembre
04.00 Cuba-Colombia (Pool D) diretta streaming VBTV
04.30 Turchia-Libia (Pool G) diretta streaming VBTV
07.30 Germania-Cile (Pool E) diretta streaming VBTV
08.00 Giappone-Canada (Pool G) diretta streaming VBTV
11.30 Slovenia-Bulgaria (Pool E) diretta streaming VBTV
12.00 Olanda-Romania (Pool B) diretta streaming VBTV
15.00 USA-Portogallo (Pool D) diretta streaming VBTV
15.30 Polonia-Qatar (Pool B) diretta streaming VBTV