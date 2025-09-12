Dove vedere in tv oggi i Mondiali di volley 2025: orari partite 12 settembre, programma, streaming

Oggi venerdì 12 settembre incominciano i Mondiali 2025 di volley maschile. La prima giornata sarà dedicata a un solo incontro, in programma alle ore 13.00: le Filippine padrone di casa faranno il loro esordio assoluto in una rassegna iridata incrociando la Tunisia davanti al proprio pubblico di Manila. Alla SM Mail of Asia Arena di Pasay City si aprirà la rassegna iridata tra le due formazioni sulla carta meno quotate della Pool A, in cui Iran ed Egitto sembrano avere le potenzialità maggiori.

Si tratterà di un antipasto della competizione che ci terrà compagnia fino a domenica 28 settembre e che entrerà nel vivo sabato 13 settembre, quando si disputeranno sette incontri con gli esordi di Polonia, USA, Slovenia, Paesi Bassi, Giappone e Canada contro formazioni di modesta caratura. Bisognerà poi aspettare domenica 14 settembre (ore 15.30) per il debutto dell’Italia, che affronterà l’Algeria nel primo passo del cammino per la difesa del titolo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming delle partite di oggi (venerdì 12 settembre) ai Mondiali 2025 di volley maschile. L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming su VBTV. Gli orari sono italiani (nelle Filippine sono sei ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI VOLLEY OGGI

Venerdì 12 settembre

13.00 Filippine vs Tunisia – Diretta streaming su VBTV

PROGRAMMA MONDIALI VOLLEY: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: VBTV, per gli abbonati.