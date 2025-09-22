Dove vedere in tv Nizza-Roma, Europa League calcio: orario, canale, streaming

Ci siamo, prende ufficialmente il via anche l’Europa League 2025-2026. La seconda competizione continentale per club prende il via con i match inaugurali della fase iniziale che, come accaduto l’anno scorso, presenterà 8 incontri per ogni formazione prima della fase ad eliminazione diretta.

Le squadre italiane ai nastri di partenza saranno 3: le due romane e il Bologna. Nel caso della Roma il primo match della stagione in Europa League si giocherà all’Allianz Riviera di Nizza nella serata di mercoledì 24 settembre alle ore 21.00 contro la formazione francese.

Per gli uomini del neo-mister Gian Piero Gasperini subito un match da non sbagliare contro una rivale pericolosa. La lunga strada verso la Finale della Vodafone Arena di Istanbul del 20 maggio prossimo inizia in questa settimana!

Come seguire il match in tv? Nizza-Roma sarà visibile in diretta esclusiva su Sky sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta.

PROGRAMMA EUROPA LEAGUE 2025

Mercoledì 24 settembre

Ore 21.00 Nizza-Roma – diretta su Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)

PROGRAMMA NIZZA-ROMA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 2 (252)

Diretta streaming: NOW e SkyGO

Diretta Live Testuale: OA Sport