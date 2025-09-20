Dove vedere in tv Musetti-Basilashvili, ATP Chengdu 2025: orario, programma, streaming

Lorenzo Musetti contro Nikoloz Basilashvili: questo il quarto di finale di un’inedita (o quasi) domenica dedicata a questa fase dell’ATP di Chengdu in virtù del calendario “sfasato” al quale si assiste ormai ogni volta che si tocca lo swing asiatico del circuito maschile.

Tre i precedenti tra il toscano e il georgiano, che è avanti 1-2. Quest’1-2, però, ha bisogno del distinguo legato all’ultimo Wimbledon, che Musetti non ha saltato dopo l’infortunio al Roland Garros, ma che è stato condizionato anche da un virus intestinale capace di renderne peggiore il rendimento. Ieri il numero 2 azzurro è stato infastidito dal 2005 croato Dino Prizmic, ma è riuscito a spuntarla in tre set, mentre Basilashvili, al di là delle sue vicende extra tennis, in campo sta faticando a ritrovare il rendimento di anni fa.

Il match tra Lorenzo Musetti e Nikoloz Basilashvili sarà il terzo match dalle ore 7:00 sul centrale di Chengdu. Sarà possibile seguire il match in diretta tv su Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Mix (211) e in diretta streaming su SkyGo e Now. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO MUSETTI-BASILASHVILI, ATP CHENGDU 2025

Domenica 21 settembre

Ore 7:00 O’Connell (AUS)-Tabilo (CHI) [Q]

A seguire Giron (USA)-Nakashima (USA) [4]

A seguire Musetti (ITA) [1]-Basilashvili (GEO) [Q] – Diretta tv su Sky Sport Tennis (203), Sky Sport Mix (211)

A seguire Daniel (JPN) [Q]-Shevchenko (KAZ)

