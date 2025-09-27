Dove vedere in tv Milano-Brescia, Finale Supercoppa Italiana basket 2025: orario, programma, streaming

Saranno Olimpia Milano e Germani Brescia le protagoniste della Finale di Supercoppa Italiana, primo trofeo nazionale della stagione 2025-2026 per il basket. Il Forum di Assago sarà teatro domenica 28 settembre (alle ore 18.00) di un confronto estremamente interessante e sulla carta abbastanza incerto, in cui i padroni di casa partono comunque con i favori del pronostico.

I meneghini hanno rischiato grosso in semifinale, battendo all’overtime i campioni d’Italia della Virtus Bologna dopo una rimonta quasi disperata nelle battute conclusive dei tempi regolamentari, mentre la Leonessa ha superato in maniera piuttosto convincente Trento (detentrice della Coppa Italia) regalandosi la seconda finale di Supercoppa nelle ultime tre edizioni.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Milano-Brescia, valevole come finale della Supercoppa Italiana di basket. Il match verrà trasmesso in diretta tv su Cielo (in chiaro), Sky Sport Uno e Sky Sport Basket; in diretta streaming su LBA TV, Sky Go e NOW; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO MILANO-BRESCIA FINALE SUPERCOPPA ITALIANA BASKET 2025

Domenica 28 settembre

Ore 18.00 Olimpia Milano vs Germani Brescia – Diretta tv su Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket

PROGRAMMA MILANO-BRESCIA: COME VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Cielo, Sky Sport Uno e Sky Sport Basket.

Diretta streaming: LBA TV, Sky Go e NOW.

Diretta Live testuale: OA Sport.