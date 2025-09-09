Ciclismo
Dove vedere in tv la Coppa Sabatini 2025: orari, percorso, streaming
Dopo il Giro di Toscana, giovedì 11 settembre andrà in scena la 73esima edizione del Gran Premio Città di Peccioli, meglio nota come Coppa Sabatini. La gara, classificata dall’UCI come ProSeries, si disputerà sulle strade della Valdera, con un percorso lungo ben 196 chilometri. L’anno scorso fu lo svizzero Marc Hirschi ad imporsi dopo circa 5 ore di gara.
PERCORSO
Partenza ed arrivo a Peccioli dopo 196 chilometri. Si incomincia subito a salire con in successione: Legoli (3.1 km al 5,5% di pendenza media), Montefoscoli (800 metri all’11,1% di pendenza media), Terriccciola (3,7 km al 3,1% di pendenza media) ed il Muro di Greta (900 metri al 10,4% di pendenza media). Da qui si entrerà nel circuito finale che prevede cinque giri di 24 chilometri. La corsa si conclude con due ultimi giri di 12 chilometri, nei quali si affronterà la salita di Peccioli (1.5 km al 5,7% di pendenza media) prima dell’arrivo.
PROGRAMMA
Giovedì 11 settembre Coppa Sabatini 2025 Peccioli-Peccioli (196 km)
Orario di partenza: 11.30
Orario di arrivo stimato: 17.30
DOVE VEDERE LA COPPA SABATINI 2025 IN TV E STREAMING
Diretta tv: Rai Sport HD dalle 15.10
Diretta streaming: Rai Play
Diretta Live streaming: non prevista