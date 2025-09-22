Dove vedere in tv Kazakistan-Italia, Qualificazioni Europei 2026 calcio a 5: orario, programma, streaming

Dopo l’importante 2-1 dell’andata a proprio favore l’Italia del calcio a 5, che va a caccia della qualificazione agli Europei 2026, si giocherà tutto nello spareggio di ritorno contro il Kazakistan, in trasferta ad Astana.

Gli uomini di Samperi possono “amministrare” un piccolo vantaggio nel duello contro gli uomini di Kakà, che ritrovano nelle loro fila Leo e Orazov. Gestire però non dovrebbe essere contemplato, in una sfida che si giocherà al massimo alla Jekpe-Jek Hall di Astana, dal primo all’ultimo secondo, e se fosse necessario anche oltre.

La partita tra fra Kazakistan e Italia, match di ritorno spareggi playoff di qualificazione agli Europei 2026 di calcio a 5, è in programma martedì 23 settembre ad Astana, con calcio d’inizio fissato per le ore 16:30. Il match sarà trasmesso in differita tv su Rai Sport, dalle ore 19.30 italiane, e in differita streaming su Rai Play (piattaforma per la quale non vi sono informazioni ufficiali, circa la possibilità di una diretta dedicata solo informatica). OA Sport invece vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

KAZAKISTAN-ITALIA CALCIO A 5

Martedì 23 settembre

Ore 16.30 Kazakistan vs Italia – Differita tv su Rai Sport, differita streaming su Rai Play

Diretta tv: non prevista, differita dalle 19.30

Diretta streaming: non prevista, differita dalle 19.30

Diretta testuale: OA Sport