Dove vedere in tv Juventus-Borussia Dortmund, Champions League calcio: orario, canale, streaming

Siamo giunti ufficialmente ad uno dei momenti più attesi dell’anno: il via della Champions League. L’edizione 2025-2026 della massima competizione continentale per club scatterà proprio in questa settimana e non mancheranno i match interessanti. Tra questi, senza ombra di dubbio, quello che metterà di fronte Juventus e Borussia Dortmund all’Allianz Stadium di Torino.

La sfida si giocherà domani, martedì 16 settembre, alle ore 21.00 e metterà subito sul piatto 3 punti importanti per quel che riguarda la fase iniziale della Champions League. Come accaduto un anno fa, infatti, le squadre disputeranno otto match fino a gennaio, per decretare quali saranno le 8 che avanzeranno direttamente agli ottavi di finale e le 16 che, invece, andranno a sfidarsi negli spareggi che eleggeranno le seconde 8 squadre che staccheranno il pass per la fase ad eliminazione diretta.

La formazione bianconera, allenata da mister Igor Tudor, cercherà di iniziare con il piede giusto la sua campagna europea dopo che, nell’edizione scorsa, dopo un avvio incoraggiante, le cose erano andate a complicarsi terribilmente. La Juventus, allora allenata da mister Thiago Motta, infatti, dopo le prime due vittorie con PSV e RB Lipsia, aveva peggiorato il suo andamento fino a raggiungere gli spareggi e, successivamente, venendo eliminata proprio dal PSV.

Come seguire il match in tv? La partita tra Juventus e Borussia Dortmund sarà trasmessa in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Sport 4K (213). In streaming si potrà seguire su NOW e SkyGO, mentre OA Sport vi garantirà la DIRETTA LIVE scritta dell’evento.

