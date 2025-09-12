Dove vedere in tv Italia-Ucraina, Europei beach soccer 2025: orario, programma, streaming

Domani, sabato 13 settembre (ore 18.00), la Nazionale italiana di beach soccer affronterà l’Ucraina nelle semifinali degli Europei 2025. Sulla sabbia della Beach Arena ‘Matteo Valenti’ di Viareggio, gli azzurri allenati da Emiliano Del Duca si sono meritati all’accesso al penultimo atto, concludendo in prima posizione nel Gruppo A.

Quest’oggi la compagine tricolore si è imposta 1-0 contro la Bielorussa, vice campione del mondo. Una prova di grande consistenza della selezione del Bel Paese in cui il portiere Leandro Casapieri è stato l’assoluto protagonista. L’estremo difensore non si è limitato ad abbassare la saracinesca, come si suol dire in gergo, ma ha realizzato anche il gol vittoria contro i bielorussi.

Un realizzazione che ha regalato il successo e il primato citato agli uomini di Del Duca. Per questo, ci sarà l’incrocio con la seconda dell’altro raggruppamento, ovvero la formazione ucraina. Si preannuncia un incontro complicato soprattutto dal punto di vista fisico, ma i nostri portacolori cercheranno di gettare il cuore oltre l’ostacolo e di guadagnarsi il diritto a prendere parte alla finale.

La partita tra Italia e Ucraina, valida per le semifinali degli Europei 2025 di beach soccer, andrà in scena domani a partire dalle ore 18.00 alla Beach Arena ‘Matteo Valenti’ di Viareggio. La copertura sarà garantita, per quelle che sono le informazioni attualmente disponibili, in streaming sul canale RaiPlay Sport 3. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale.

ITALIA-UCRAINA EUROPEI BEACH SOCCER 2025

Sabato 13 settembre

Ore 18.00 Italia vs Ucraina alla Beach Arena ‘Matteo Valenti’ di Viareggio – Diretta streaming su RaiPlay Sport 3

PROGRAMMA ITALIA-UCRAINA EUROPEI BEACH SOCCER 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: da definire

Diretta streaming: RaiPlay Sport 3

Diretta testuale: OA Sport