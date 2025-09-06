Dove vedere in tv Italia-Turchia, Mondiali volley femminile 2025: orario finale, programma, streaming

L’Italia affronterà la Turchia nella finale dei Mondiali 2025 di volley femminile: l’appuntamento è per domenica 7 settembre (alle ore 14.30 italiane) in quel di Bangkok (Thailandia), dove le due squadre si affronteranno per la conquista del titolo iridato. La nostra Nazionale disputerà l’atto conclusivo per la terza volta nella propria storia dopo il trionfo del 2002 contro gli USA e la sconfitta subita nel 2018 per mano della Serbia, mentre le anatoliche saranno impegnate nel loro primo assalto alla corona.

Le Campionesse Olimpiche di Parigi 2024 e detentrici della Nations League hanno una striscia aperta di 35 successi consecutivi e sognano di ampliare la bacheca, mettendo le mani sul trofeo più importante della stagione. Dall’altra parte della rete ci saranno però delle avversarie decisamente baldanzose, quotate, arrembanti e con tutte le potenzialità per mettere in difficoltà le azzurre, che arriveranno alla partita decisiva con le tossine dell’eterna semifinale vinta con il Brasile al tie-break.

Le ragazze del CT Velasco incroceranno il sestetto di coach Daniele Santarelli, che sogna la consacrazione dopo il dominio totale inscenato con Conegliano a livello di club. Si preannuncia un duello caldissimo tra gli opposti Paola Egonu e Melissa Vargas (con Ekaterina Antropova pronta a subentrare in regime di doppio cambio), ma bisognerà stare molto attente anche alla schiacciatrice Ebrar Karakurt, che si troverà di fronte Myriam Sylla e Stella Nervini di banda.

Le centrali Anna Danesi e Sarah Fahr fronteggeranno due arcigne rivali come Eda Erdem e Zehra Gunes, ma non c’è paragone in termini di palleggiatrice (Alessia Orro) e libero (Monica De Gennaro). La Turchia si distingue per il suo attacco dinamitardo, l’Italia è più precisa, difende un po’ meglio ed è più equilibrata.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Turchia, finale dei Mondiali 2025 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta tv sui canali Rai (rete esatta da definire); in diretta streaming su Rai Play, DAZN e VBTV; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (in Thailandia sono cinque ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO ITALIA-TURCHIA, FINALE MONDIALI VOLLEY FEMMINILE

Domenica 7 settembre

Ore 14.30 Italia vs Turchia

PROGRAMMA FINALE MONDIALI VOLLEY: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: canali Rai (rete esatta da definire), gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis; DAZN e VBTV, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.