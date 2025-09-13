Dove vedere in tv Italia-Spagna, Finale Europei beach soccer 2025: orario, programma, streaming

Domani, domenica 14 settembre (ore 18.00), a Nazionale italiana di beach soccer affronterà la Spagna nella finale degli Europei 2025. Sulla sabbia della Beach Arena ‘Matteo Valenti’ di Viareggio, gli azzurri se la vedranno contro i forti iberici e andranno a caccia del titolo continentale per concludere nel migliore dei modi il proprio percorso.

La squadra allenata da Emiliano Del Duca si è guadagnata l’accesso all’atto conclusivo, battendo in maniera piuttosto netta l’Ucraina nella seconda semifinale. Col punteggio di 4-1, la selezione del Bel Paese ha avuto la meglio, dando seguito a quanto di buono si è visto nel corso di questo torneo.

Certo, bisognerà affrontare gli spagnoli che dal punto di vista tecnico non hanno nulla da invidiare, anzi sono il riferimento. L’Italia dovrà mettere tanta intensità e provare sorprendere i rivali con rapide verticalizzazioni. Spagna impostasi nella prima semifinale di oggi contro la Bielorussia col punteggio di 6-3.

La partita tra Italia e Spagna, valida per la finale degli Europei 2025 di beach soccer, andrà in scena domani a partire dalle ore 18.00 alla Beach Arena ‘Matteo Valenti’ di Viareggio. La copertura deve ancora essere definita, ma probabilmente sarà RaiSport HD a trasmettere il confronto, con diretta streaming su RaiPlay da definire.

ITALIA-SPAGNA FINALE EUROPEI BEACH SOCCER 2025

Domenica 14 settembre

Ore 18.00 Italia vs Spagna alla Beach Arena ‘Matteo Valenti’ di Viareggio

PROGRAMMA ITALIA-SPAGNA EUROPEI BEACH SOCCER 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: da definire (probabile RaiSport HD)

Diretta streaming: da definire (probabile RaiPlay)