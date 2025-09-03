Calcio

Dove vedere in tv Italia-Montenegro, Qualificazioni Europei U21: orario, programma, streaming

Roberto Santangelo

Pubblicato

32 secondi fa

il

Silvio Baldini / IPA Sport

Inizia dallo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia il cammino dell’Italia Under 21 di calcio nelle qualificazioni agli Europei 2027 di categoria: gli azzurrini del CT Silvio Baldini affronteranno nel primo match del raggruppamento il Montenegro. La sfida si giocherà venerdì 5 settembre alle ore 18.15.

Il match tra Italia e Montenegro, valido per le qualificazioni agli Europei Under 21 2027 di calcio sarà trasmesso in diretta tv su Rai 2 HD ed in diretta streaming su Rai Play, infine OA Sport vi proporrà la diretta live testuale della partita.

CALENDARIO QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027

Venerdì 5 settembre – Stadio “Alberto Picco” di La Spezia

18.15 Italia-Montenegro – Diretta tv su Rai 2 HD

PROGRAMMA QUALIFICAZIONI EUROPEI U21 CALCIO 2027: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Rai 2 HD.

Diretta streaming: Rai Play.

Diretta live testuale: OA Sport.

