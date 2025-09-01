Dove vedere in tv Italia-Estonia, Qualificazioni Mondiali calcio 2026: orario, programma, streaming

Venerdì 5 settembre (ore 20.45), riprende il cammino della Nazionale italiana di calcio nelle qualificazioni ai Mondiali 2026. Dopo le prime due partire del Gruppo I, l’Italia tornerà in campo a Bergamo per affrontare l’Estonia, ricordando gli esiti delle due partite di giugno: sconfitta 3-0 contro la Norvegia in terra scandinava e vittoria 2-0 contro la Moldova in casa.

Ci sarà un’importante novità essendo il primo match con Gennaro Gattuso nel ruolo di CT, dopo l’esonero di Luciano Spalletti. Per questo nuovo corso, si registrano le prime chiamate per il difensore del Liverpool Giovanni Leoni, per il centrocampista del Bologna Giovanni Fabbian e per l’attaccante dell’Inter Francesco Pio Esposito, mentre a oltre un anno di distanza dall’Europeo tedesco tornano a indossare la maglia azzurra Gianluca Mancini e Gianluca Scamacca.

Gli azzurri hanno necessità di fare punti, dal momento che i norvegesi guidano le fila della classifica del raggruppamento con 12 punti in quattro partite (a punteggio pieno), frutto delle vittorie in trasferta contro gli estoni, i moldavi e gli israeliani (partita giocata a Debrecen) e del successo in casa citato contro la Nazionale.

Giova ricordare che in questa fase a gironi, le 12 squadre che si classificheranno prime nei rispettivi gruppi avranno il pass diretto. Per le seconde classificate sono previsti gli spareggi (26 e 31 marzo 2026) tali da assegnare gli ultimi quattro posti. Pertanto, sarà fondamentale d’ora in avanti vincere più partiti possibili e poi fare i conti.

La partita tra Italia ed Estonia, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 di calcio, andrà in scena venerdì 5 settembre (ore 20.45) a Bergamo. La diretta televisiva del match sarà garantita da Rai 1 HD; in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

ITALIA-ESTONIA QUALIFICAZIONI MONDIALI CALCIO 2026

Venerdì 5 settembre

Ore 20.45 Italia vs Estonia a Bergamo – Diretta tv su Rai 1 HD.

PROGRAMMA ITALIA-ESTONIA: COME SEGUIRLA IN TV O STREAMING

Diretta tv: Rai 1 HD

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta testuale: OA Sport