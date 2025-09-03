Dove vedere in tv Italia-Cipro, Europei basket 2025: orario, programma, streaming

Sta per arrivare anche l’ultima fatica dell’Italbasket agli Europei 2025 per quel che riguarda i gironi. L’Italia di Gianmarco Pozzecco è attesa, per la prima e ultima volta da quando è a Limassol, dallo slot di mezzo, quello riservato a Cipro.

Bisogna subito chiarirsi: il team cipriota è di gran lunga quello più debole di questa rassegna continentale. Sarà perciò l’occasione ideale per distribuire il minutaggio, una volta che sarà stata messa insieme una dose di vantaggio ideale (cosa che, di solito, succede dopo un quarto in equilibrio: è lo “schema base” delle partite di Cipro finora). E intorno agli azzurri ci sarà anche tutto il discorso legato al primo posto nel girone che si dipanerà.

La sfida tra Italia e Cipro si giocherà domani alle ore 17:15. Sarà possibile seguirla in diretta tv su in chiaro su Rai2, nonché su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205) e in diretta streaming su RaiPlay, SkyGo, Now e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO ITALIA-CIPRO, EUROPEI BASKET 2025

Giovedì 4 settembre

Ore 17:15 Italia-Spagna – Diretta tv su Rai2, Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Basket (205)

PROGRAMMA ITALIA-CIPRO, EUROPEI BASKET 2025: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai2 in chiaro, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205)

Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport