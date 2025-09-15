Sport in tv
Dove vedere in tv Italia-Cina, Billie Jean King Cup 2025: orari, programma, tv, streaming, convocate
Italia contro Cina, la squadra detentrice contro quella campione in carica. Questo il tema del quarto di finale di Billie Jean King Cup 2025, in quella che è la prima volta delle Final Eight a Shenzhen, già sede delle WTA Finals nel 2019 e di alcuni tornei ATP e WTA prima ancora.
La squadra azzurra potrà contare su Jasmine Paolini, quella cinese non avrà invece Qinwen Zheng e dovrà cercare di capire quale può essere un eventuale doppio ideale. In buona sostanza, l’Italia può partire con i favori del pronostico contando sulla vincitrice di Roma e sul doppio da lei composto con Sara Errani. Naturalmente la speranza è che una tra Bronzetti e Cocciaretto diventi decisiva anche prima.
Il quarto di finale tra Italia e Cina andrà in scena martedì 16 settembre a partire dalle ore 11:00. Sarà possibile seguirlo in diretta tv in chiaro su SuperTennis e in diretta streaming su SuperTenniX e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.
CALENDARIO ITALIA-CINA, BILLIE JEAN KING CUP 2025
Martedì 16 settembre
Ore 11:00 Primo singolare
A seguire Secondo singolare
A seguire Doppio
I match esatti sono ufficializzati un’ora prima dell’inizio del primo singolare.
PROGRAMMA ITALIA-CINA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING
Diretta tv: SuperTennis
Diretta streaming: SuperTenniX e sito di SuperTennis
Diretta Live testuale: OA Sport
GIOCATRICI CONVOCATE
ITALIA – Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Elisabetta Cocciaretto, Tyra Caterina Grant, Sara Errani
CINA – Xinyu Wang, Yue Yuan, Shuai Zhang, Xiyu Wang, Xinyu Jiang