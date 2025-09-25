Dove vedere in tv Italia-Cechia, Europei baseball 2025: orario semifinale, programma, streaming

L’Italia è tornata ai piani alti del diamante internazionale ed è riuscita a qualificarsi alle semifinali degli Europei 2025 di baseball: dopo la rimonta confezionata contro la Francia agli ottavi di finale, gli azzurri hanno sconfitto la Germania per 1-0 in un quarto ad altissima tensione e possono così proseguire la propria avventura a Rotterdam (Paesi Bassi).

Dopo essere ripartita dal gruppo sulla caratura di minor tasso tecnico visto il pessimo risultato raggiunto nell’ultima edizione, la nostra Nazionale ha reagito e si è meritata un posto tra le migliori quattro compagini del Vecchio Continente. La prossima avversaria si chiama Cechia, che ha sconfitto Israele per 4-3 e che sta mostrando tutto il proprio potenziale.

L’appuntamento è per venerdì 26 settembre, o alle ore 15.00 o alle 19.00: l’orario d’inizio verrà definito prossimamente, al termine dei quarti di finale (stasera sono previsti Olanda-Croazia e Spagna-Gran Bretagna, con i padroni di casa e gli iberici che partiranno con i favori del pronostico per poi affrontarsi in semifinale).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Italia-Cechia, semifinale degli Europei 2025 di baseball. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su baseballeurope.tv, garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO ITALIA-CECHIA, SEMIFINALE EUROPEI BASEBALL

Venerdì 26 settembre

Ore 15.00 od ore 19.00 Italia vs Cechia – Diretta streaming su baseballeurope.tv

PROGRAMMA ITALIA-CECHIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista.

Diretta streaming: baseballeurope.tv, a pagamento.

Diretta Live testuale: OA Sport.