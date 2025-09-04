Dove vedere in tv Italia-Brasile, Mondiali rugby femminile 2025: orario, programma, streaming

La Rugby World Cup femminile 2025 si appresta a mettere in scena il terzo e ultimo turno della fase a gironi in Inghilterra.Le azzurre scenderanno in campo domenica 7 settembre alle ore 15.00 contro il Brasile in una sfida che non ha nulla da dire dopo la brutta sconfitta con il Sudafrica che ha – di fatto – eliminato l’Italia dalla corsa ai playoff.

Un flop per molti versi inaspettato, che arriva dopo un lungo periodo di risultati e prestazioni non convincenti dall’ultimo, storico, mondiale. Per le ragazze di Fabio Roselli una partita da vincere nettamente, almeno per l’onore, per chiudere al meglio possibile una Coppa del mondo decisamente avara di soddisfazioni per i colori azzurri.

La sfida tra Italia e Brasile si giocherà domenica alle ore 15:00. Sarà possibile seguirla in diretta tv su RaiSport, nonché in diretta streaming su RaiPlay.

CALENDARIO ITALIA

Domenica 7 settembre

Ore 15:00 Italia-Brasile – Diretta tv su RaiSport

